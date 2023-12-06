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Екатеринбург лидирует в России по количеству желающих сходить на корпоратив

Екатеринбург лидирует в России по количеству желающих сходить на корпоратив
Иллюстрация: DK.RU

Авито Работа провела опрос, чтобы выявить ожидания по поводу новогодних премий и корпоративов. Среди городов по последнему показателю лидирует столица Урала, а среди отраслей beauty-индустрия.

#НОВЫЙ ГОД#НОВОСТИ

Аналитики Авито Работы провели опрос более 7 000 работающих россиян и выяснили, что 54% респондентов из Екатеринбурга полагают, что в их компании собираются устраивать новогодний корпоратив, а 30% говорят о том, что организация-работодатель не собирается отмечать грядущий праздник.

Больше трети екатеринбуржцев (37%) точно собираются посетить новогодний корпоратив, а 24% придут, если не возникнет более важных дел. 32% совершенно точно не собираются отмечать праздник с коллегами.

Больше всего корпоратив перед Новым годом хотят посетить жители Екатеринбурга (37%), Новосибирска (35%), Омска (35%), Ростова-на-Дону (34%), Нижнего Новгорода (33%), а также представители отраслей фитнеса и красоты (52%), банкинга (39%), бухгалтерии (36%), искусства и развлечений (35%), администрирования (33%).

Также аналитики исследовали ожидания работников по поводу новогодних премий. Оказалось, что больше половины, а именно 52% респондентов из Екатеринбурга не рассчитывают получить годовую премию в текущем году. Из них 36% заявляют, что вероятность получения очень мала, а 15% говорят, что годовой премии точно не будет. Больше трети екатеринбуржцев уверены, что премию в 2023 г. получат абсолютно все сотрудники их компании.

Интересно, что 33% респондентов из Екатеринбурга рассчитывают на сумму до 5 000 руб. 21% указали сумму 5 000-10 000 руб., а еще 14% надеются на 10 000-20 000 руб. 21% работающих екатеринбуржцев ожидают получение премии в размере более 40 000 руб.

На самые большие премии свыше 40 000 руб. претендуют жители Москвы (28%), Новосибирска (24%) и в равной степени Екатеринбурга и Санкт-Петербурга (21%). В разрезе сфер на большую премию рассчитывают сотрудники сегментов банкинга (28%), IT и телекоммуникаций (24%), страхования (22%), маркетинга, рекламы и PR (21%) и строительства (21%).

Предполагают, что получат сумму до 5 000 руб. специалисты из Волгограда (54%), Самары (48%), Нижнего Новгорода (43%) и Перми (40%). Их ожидания разделяют представители сфер традиционной торговли (58%), онлайн-торговли (50%), туризма (49%), медицины (47%), транспорта и логистики (43%).

Напомним, в прошлом году работодатели оставили без корпоратива почти половину работающих уральцев. Согласно результатам исследования HeadHunter, только 38% опрошенных жителей заявили, что в их компании пройдет корпоратив. В других федеральных округах этот показатель еще более скромный.

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Автор: Татьяна Юстус
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