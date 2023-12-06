Московский суд арестовал двух уральских бизнесменов

Вадим Лукач и Олег Молотилов арестованы по статье о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества. Ранее Свердловский суд лишил их прав собственности на 48 земельных участков.

Басманный районный суд Москвы арестовал бизнесменов Вадима Лукача и Олега Молотилова из Екатеринбурга по п. а, б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, организованной группой в особо крупном размере»). Арест будет длиться до 4 февраля. Об этом сообщает «Ъ».

По данным сервиса Kartoteka.ru, на Вадима Лукича зарегистрированы несколько предприятий в области оказания финансовых услуг и деятельности, связанной с архитектурой — ЖСК «Юго-Западный», ЖСК «Балтийский», ДПК «Георгиевские дачи», ООО «Уралжилстрой». Предприниматель Олег Молотилов является учредителем организаций в сфере строительства, аренды недвижимости — ООО «Техно-строй-2», ООО УК «Истокская», ООО «Строй-Логистик», ООО «Логистик-Строй» и ООО «ЛайфХатГруп».

В ноябре прошлого года прокуратура Свердловской области и Росимущество в отношении предпринимателей подали иски о признании недействительными сделок по аренде и покупке земельных участков в Октябрьском районе Екатеринбурга. На тот момент претензии касались около 60 участков, на которых построили или планировали построить жилье. В госорганах полагали, что эти участки были получены незаконно, так как предназначались для нужд сельского хозяйства.

Напомним, в январе 2022 г. мы писали, что земли PNK Group должны были стать предметом судебного разбирательства. Компания «Амос-Групп» (связана с предпринимателями Вадимом Лукачем и Олегом Молотиловым) на протяжении ряда лет продавала сельхозземли, полученные через цепочку компаний от ГУП ОПХ «Исток». Проверки прокуратуры и Росимущества показали, что участки приобретались незаконно. В 2022 г. их реализация была остановлена. Кредиторы потребовали банкротства «Амос-Групп».

В ходе процедуры банкротства заключенные ранее сделки могут быть расторгнуты. По данным юридической фирмы INTELLECT, самые крупные сделки «Амос-Групп» связаны со структурами московской PNK Group (возводят логистический парк вблизи Сибирского тракта) и застройщиком PRINZIP. Последний собирается построить на участке микрорайон и уже продает там жилье.

В октябре 2023 г. Арбитражный суд Свердловской области по иску прокуратуры региона лишил Олега Молотилова и Вадима Лукача прав собственности на 48 земельных участков в районах ЕКАД и Арамильского тракта — суд установил, что они и их компании получали земельные участки через цепочку сделок.

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