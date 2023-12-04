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Новую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперы

Новую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперы
Иллюстрация: DK.RU

Они выиграли аукцион на право застройки земельного участка в пяти километрах от села Черданцево. Там возведут 160 тыс. кв. м жилья. Проект должны реализовать в течение 10,5 лет.

#СТРОЙКА#СЫСЕРТЬ#НОВОСТИ

Сразу две компании стали победителями торгов «ДОМ.РФ» на право аренды земельного участка для строительства нового микрорайона в Сысертском районе. Проект комплексного развития территории будет реализован в пяти километрах от села Черданцева.

В торгах победили ООО «Специализированный застройщик "Монолит Девелопмент"» (Москва) и ООО «Терра Ди Инканти» (Московская область, Подольск). Между этими компаниями заключен договор простого товарищества. Начальная цена торгов составляла 23,3 млн руб. — в итоге право аренды продали за 43,6 млн руб.

Как уже писал DK.RU, под проект выделили земельный участок, площадью 249,3 га, который представлен незастроенными территориями и лесным массивом. Там планируют возвести 160 тыс. кв. м. жилья — индивидуальные и многоквартирные дома, а также объекты социальной инфраструктуры. При этом, застройщик должен передать «ДОМ.РФ» 5% жилых площадей. Срок реализации проекта — 10,5 лет.

Ранее стало известно, что программе КРТ власти Екатеринбурга отдают под застройку участок на Вторчермете площадью 37 тыс. кв. м. Застройщика выберут на аукционе. Победителю торгов нужно будет реализовать проект КРТ в течение 13 лет. 

Также DK.RU писал, что Москва одобрила четыре гигантские стройки на 11 трлн руб. — они коснутся многих мегаполисов страны, Екатеринбург тоже в деле.

Автор: Елизавета Порошина
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