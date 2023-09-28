Московские триллионы прольются на страну: как стройка века изменит жизнь в мегаполисах?

Москва одобрила четыре гигантские стройки на 11 трлн руб. — они коснутся многих мегаполисов страны, Екатеринбург тоже в деле. На Урале тем временем растут продажи квартир и — вместе с тем — цены.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» («АТОМ») — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

Проект на 11 трлн руб. В России планируют четыре «путинских» ВСМ

Строительство четырех высокоскоростных магистралей (ВСМ) получили принципиальное одобрение президента Владимира Путина. Реализация проекта будет стоить около 11 трлн руб., пишет «Коммерсант». Согласно стратегии развития инфраструктуры до 2030 г., строительство ВСМ Москва-Петербург оценивается в 1,7 трлн руб. без учета стоимости входов в столицы. Закончить ее должны к 2028 г. Дорога позволит сократить время в пути между городами до 2,5 часов.

ВСМ Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Адлер будет стоить примерно в 3,2 трлн руб., дорога позволит сократить время в пути из столицы в Адлер до 7 часов 50 минут. Строительство ВСМ Москва-Нижний Новгород-Казань-Екатеринбург может потребовать 4 трлн руб., в документе сказано, что время в пути между конечными точками сообщения составит 6 часов 36 минут. ВСМ Москва-Смоленск-Минск будет стоить 1,9 трлн руб. и позволит сократить время в пути между столицами России и Беларуси до 3 часов 4 минут.

В материалах инфраструктурной стратегии также рассчитан пассажиропоток по новым ВСМ. Для дороги на Адлер он должен составить 17,2 млн пассажиров в год, на Екатеринбург — 21,1 млн и для Минска — 3,8 млн.

Глава Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что проекты ВСМ на данный момент не выглядят обоснованными. По его словам, в проекте ВСМ до Адлера на участке от Воронежа до Ростовской агломерации мало населенных пунктов, а до Ростова и Краснодара пассажиры скорее предпочтут самолет. Так что особого смысла и необходимости в строительстве этой скоростной дороги нет.

Что касается ВСМ на Екатеринбург, то Кирилл Янков полагает, что ее следует заканчивать на Набережных Челнах, а до Екатеринбурга дорогу тянуть экономически невыгодно. Говоря о дороге на Минск, Янков отметил, что прогнозы пассажиропотока, указанные в презентации, явно недостаточны, чтобы оправдать строительство ВСМ.

Ранее DK.RU рассказывал, что глава Чечни Рамзан Кадыров попросил президента Владимира Путина продлить ВСМ от Краснодара до Грозного, дополнительно проект потребует около 1,2 трлн руб.

Мэрия передаст планирование строек городской структуре

Администрация Екатеринбурга изменила подход к планированию участков под большие девелоперские проекты: раньше эту деятельность доверяли частным игрокам, сейчас — «Мастерской Генплана» (муниципальная структура).

Важно, чтобы строительный процесс с самого начала происходил под нашим контролем. При разработке проектов планировок силами сторонних организаций, застройщики нередко ставили свои интересы выше интересов города, что совершенно недопустимо. Поэтому было принято решение изменить вектор работы и взять общегородскую стратегию в одни руки, — говорит вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов (цитата по 66.ru).

В 2023 г. «Мастерская Генплана» подготовила планировки для нового небоскреба у БЦ «Высоцкий», квартала на месте Виншампанкомбината, территории вокруг цирка и Ледовой арены, квартала на месте завода «Каучук» на Уктусе, микрорайонов «Университетский» и «Патрушихинские пруды», а также план застройки территории «ВИЗ-Правобережный».

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Уральский застройщик взялся за ремонт дорог в городе / РЕЗУЛЬТАТЫ

Девелопер «Атомстройкомплекс» отремонтировал более 60 тыс. кв. м дорожного покрытия на шести участках улиц в Екатеринбурге. Как сообщили представители компании, работы были выполнены всего за три месяца. В течение еще четырех лет после сдачи в эксплуатацию уральский девелопер будет проводить гарантийное обследование отремонтированных участков.

Известно, что контракт на ремонт и благоустройство шести участков дороги был заключен в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Специалисты компании «Атомстройкомплекс» отремонтировали шесть участков городских улиц: ул. Патриса Лумумбы от ул. Братской до Санаторной; ул. Шейнкмана от Куйбышева до Радищева; ул. Розы Люксембург от ул. Куйбышева до Декабристов; ул. Евгения Савкова от Суходольской до дороги в поселок Медный; ул. Восточную от Первомайской до Малышева; ул. Белинского от дома №108 до Декабристов. Работы велись с частичным ограничением движения, поэтому движение не останавливалось.

В этом году объем выполненных работ по ремонту дорожного покрытия вырос почти на треть по сравнению с прошлым годом, при этом мы выдержали сроки и технологию производства. Помимо дорожного полотна, специалисты компании «Атомстройкомплекс» отремонтировали 9 тыс. кв. м прилегающих тротуаров и парковок, заменили бордюры, — отметил Владимир Медведев, начальник участка ООО «Региональное ДРСУ» (входит в «Атомстройкомплекс»).

Отметим, что «АТОМ» традиционно выступает генеральным подрядчиком на строительстве объектов инфраструктуры в Екатеринбурге. Сейчас компания продолжает возведение улицы Водоемной, съезда с Кольцовского тракта, а также пешеходного моста через реку Исеть в районе Уктус. Также ведется проектирование двух отрезков улично-дорожной сети на Химмаше, которые соединят строящийся ЖК с основными магистралями.

В Екатеринбурге решают вопрос с бесхозными офисниками

В Екатеринбурге продают 11-этажный офисник на Братьев Быковых, 28. Когда-то тут был офис разорившегося Уралтрансбанка. Изначально здание выставляли на торги за 327 млн руб., но схему продажи пересмотрели.

Торги будут на понижение — с 300 млн руб. до 15 млн. Цена снижается каждые три дня. Настолько цена, конечно, не опустится, но из-за таких коротких сроков стоимость сделки точно будет крайне привлекательна. Маловероятно, что здесь построят жилье — участок маленький. А вот редевелопмент под гостиницу или апартаменты вероятен, — считает руководитель аукционного дома «Торги-ру» Андрей Окулов (цитата по E1.RU).

Другой БЦ, «Карнеол», тоже ждет глобальная перестройка. Напомним, объект рядом с американским консульством начали возводить в 2009 г , но не достроили. Его выкупила компания «Брусника» за 978 млн руб., однако девелоперу запрещали приступать к работам из-за обнаруженного археологами культурного слоя. Недавно государственная историко-архитектурная экспертиза выдала компании положительное заключение на снос недостроенного БЦ и строительство на его месте жилого дома. Акт опубликован на сайте госэкспертизы, пишет 66.RU.

В мае компания поделилась планами возвести на этом месте жилой дом. По мнению застройщика, долгострой на перекрестке ул. Гоголя и Энгельса морально устарел. Сносить здание и готовить площадку к застройке будут около года.

В городе фиксируют переизбыток нового жилья

Специалисты bnMAP.pro проанализировали темпы и сроки реализации товарных остатков в 16 городах-миллионниках с учетом средних темпов продаж за последние 12 месяцев. Они посчитали, сколько времени потребуется девелоперам, чтобы найти покупателей. Екатеринбург оказался в «середнячках» по срокам реализации новостроек.

Рейтинг локаций по расчетным срокам реализации товарных остатков:

Нижний Новгород, Красноярск: 2,3 года

Пермь: 2,6 года

Екатеринбург: 2,7 года

Москва, Санкт-Петербург: 2,9 года

Новосибирск, Казань, Челябинск, Ростов-на-Дону: 3,3 года

Волгоград: 3,4 года

Уфа: 3,5 года

Воронеж: 4,1 года

Омск: 4,4 года

Краснодар: 4,5 года

Самара: 5,2 года.

На момент проведения мониторинга по всем локациям доля непроданных квартир составила более 50% от общего проектного объема.

Региональный партнер платформы bnMAP.pro Михаил Хорьков отмечает, что в августе 2023 г. на рынке новостроек Екатеринбурга был зафиксирован рост продаж: зарегистрировано почти 4 тысячи договоров долевого участия в строительстве.

Число подписанных в августе договоров (которые уже прошли регистрацию) — около 3,4 тыс. штук. Это позволяет дать общую оценку количества сделок по ДДУ в прошедшем месяце на уровне выше 4,5 тыс. сделок, — резюмирует аналитик.

На фоне повышенного спроса девелоперы начали поднимать цены. Разбег составил от 1% до 10%. В среднем в августе новостройки подорожали на 3%.

Екатеринбургский девелопер претендует на звание лучшего работодателя

Крупнейший строительный ходинг Урала «Атомстройкомплекс» вошел в шорт-лист «Народной премии Е1» в номинации «Работодатель года». В структуру компании входит 11 заводов по выпуску строительных материалов, проектный институт, строительные подразделения и управляющие компании. Общая численность сотрудников составляет порядка 5500 человек.

Более трети коллектива работает в нашей компании 11 лет и дольше, при этом каждый второй соискатель на открытые вакансии приходит по рекомендации сотрудников. Это важный показатель удовлетворенности персонала, — рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». — Самое главное преимущество компании — высокий уровень проектов, которые нам доверяют реализовывать в Екатеринбурге и области. Возможность гордиться своим трудом, коллегами, ощущать сопричастность к изменениям, которые «Атомстройкомплекс» совершает в городе на протяжении почти тридцати лет — это мощная мотивация для работы.

В портфолио «Атомстройкомплекса» — десятки уникальных объектов, в том числе знаковые Дом Севастьянова, Театр юного зрителя, Эрмитаж-Урал. Сотрудники компании регулярно занимают призовые места на отраслевых конкурсах профессионального мастерства, получают награды городского, регионального и федерального уровней.

Победитель «Народной премии Е1» в номинации «Работодатель года» будет определен по результатам голосования, которое продлится до 19 октября.

Россияне все чаще покупают зарубежную недвижимость

Аналитики международного брокера недвижимости Tranio назвали список из десяти стран, где россияне активнее всего покупали недвижимость в 2023 г. Как пишет РБК-Недвижимость, абсолютным лидером стали ОАЭ, с января по август 2023 г. спрос на покупку недвижимости в Эмиратах в этом году вырос на 55%. На данный момент 12% всех заявок на покупку недвижимости за границей приходится именно на эту страну.

При этом средний бюджет покупки в ОАЭ/Дубае в 2023 г. снизился почти вдвое из-за ослабления рубля и теперь составляет €250 тыс. Исполнительный директор Tranio Михаил Буланов рассказал, что основная причина популярности этой страны — инвестиционная привлекательность недвижимости.

Второе место разделили Греция и Турция, средние бюджеты покупки недвижимости там составляют €250 тыс. и €160 тыс. соответственно. Но если спрос на покупку недвижимости в Греции в этом году вырос на 26%, то в Турции упал на 50% — из-за усложнения процедуры ВНЖ, инфляционных опасений и увеличения цен на жилье в этой стране.

На третьем месте оказалась Испания с самым высоким средним бюджетом в €300 тыс. Эксперты отмечают, что спрос на испанскую недвижимость в этом году упал на 22%, однако страна остается одной из немногих в ЕС, где можно получить ВНЖ при покупке квартиры или дома.

В пятерку самых популярных стран для покупки недвижимости у россиян в 2023 г. также вошли Таиланд, спрос на который вырос на 121%, и Грузия. Средние бюджеты покупки недвижимости в этих странах €150 тыс. и €50 тыс. соответственно.

В топ-10 также попали Франция со средним чеком на приобретение недвижимости в €365 тыс., Кипр (€300 тыс.), Италия (€465 тыс.) и Индонезия (€200 тыс). В Tranio рассказали, что Таиланд чаще всего пользуется популярностью у жителей Сибири и Дальнего Востока, тогда как покупатели из Москвы предпочитают Эмираты. Покупку недвижимости в Турции чаще всего рассматривают покупатели из Ростовской области и с Урала.

Ранее DK.RU рассказывал, что общее количество сделок российских клиентов с зарубежной недвижимостью в первом полугодии 2023 г. увеличилось на 36% по сравнению с тем же периодом 2022 г.

Метры в награду. Выдающийся биатлонный тренер получил квартиру в Екатеринбурге

Тренеру женской сборной по биатлону Михаилу Шашилову вручили ключи от двухкомнатной квартиры в Екатеринбурге. Документы на новое жилье в ЖК «Нескучный сад» ему передали представители застройщика — компании «Атомстройкомплекс». В торжественной церемонии также приняли участие министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и министр промышленности и науки региона Сергей Пересторонин.

Эта квартира — дань уважения и благодарности за вклад, который вы сделали. Мы помним зимние Олимпийские игры и результаты, которых достигли наши спортсмены, — отметил на награждении Леонид Рапопорт.

Отметим, что заслуженный тренер России Михаил Шашилов подготовил серебряных призеров XXIV зимних Олимпийских игр 2022 г. в Пекине Светлану Миронову и Ирину Казакевич, бронзового призера XVI зимних Олимпийских игр 1992 г. Елену Мельникову (Чепикову), многократного Чемпиона мира Алексея Ковязина, победителя и призера Чемпионата Европы Ирину Милешину и многих других выдающихся биатлонистов.

Мы гордимся тем, что для поощрения выдающихся деятелей Свердловской области выбирают жилье от «АТОМа», и делаем все, чтобы наш продукт соответствовал высочайшим требованиям качества, — отметил Дмитрий Хватов, первый заместитель директора АО «Корпорация «Атомстройкомплекс».

Квартиры от компании «Атомстройкомплекс» не первый раз становятся подарком для выдающихся деятелей региона. Ранее их вручали спортсменам хоккейного клуба «Динамо-Строитель», победителям Олимпийских игр, а также уральским летчикам-героям, посадившим самолет в кукурузном поле.

В Екатеринбург съедутся крупнейшие застройщики

В начале октября в Екатеринбурге состоится международный строительный форум и выставка 100+Technobuild — знаковое для отрасли мероприятие проводится в уральском мегаполисе с 2014 г. и традиционно собирает передовые компании из России и зарубежья.

В этом году в деловой программе форума заявлена сессия «Школа будущего: оснащение и эксплуатация». Как сообщили в компании «Атомстройкомплекс», мероприятие пройдет в день открытия 100+Technobuild 3 октября.

Проектировщики, строители, представители власти и образовательных учреждений обсудят, как новая архитектура школ может изменить сценарии образовательных процессов, а государственно-частное партнерство — содействовать развитию не только образования, но и городской среды в целом, — анонсируют представители «АТОМа».

И добавляют: Надежда Абакумова, заместитель директора по девелопменту, расскажет, как сегодня меняется отношение покупателей к параметрам выбора жилья за пределами трех китов — локации, цены и планировки. Никита Харисов, креативный директор «АТОМа», поделится кейсами компании о том, как социокультурные практики формируют комфортную городскую среду. А Лариса Немкина, замдиректора по персоналу «Атомстройкомплекса», расскажет, как система ценностей делает корпоративную культуру эффективной.

Всего участников 100+Technobuild в этом году ждет 220 деловых мероприятий, на которых ожидают 700 спикеров. Выставка и форум пройдут с 3 по 6 октября в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Фото: Pixabay.com / Tama66, НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»