Почем Новый год? 90% россиян намерены экономить на новогодних покупках

В выборку вошли 1500 человек разного возраста и социального статуса, в среднем они готовы выложить на празднование Нового года до 30 000 руб. И еще треть потратить на подарок себе.

В преддверии Нового года маркетплейсы попытались посчитать, сколько денег за празднование готов выложить среднестатистический россиянин. Выборку производили на основании мнений людей, которые хотя бы один раз в течение этого года совершили покупку на разных маркетплейсах и в онлайн-магазинах. В результате, по данным Forbes, среднестатистический россиянин готовится потратить около 29 000 руб., при этом почти половина опрошенных планируют сделать подарок себе и готовы потратить на это еще 12 700 руб.

Две трети россиян заявили, что будут оптимизировать новогодние траты: 87% готовятся экономить на новогодних покупках и будут обращать внимание на наличие скидок. А 29% россиян будут использовать рассрочку платежей за новогодние покупки и 34% — заранее откладывать на них деньги. Большинство опрошенных подарят подарки только членам семьи и друзьям. Более 60% считают, что рассрочка и оплата частями позволяют им сэкономить или дают эмоциональный комфорт.

В запланированные 29 000 руб. входят подарки близким (12 000 руб.), новогоднее застолье (10 700 руб.), а также украшения для дома и елки (5600 руб.). Самые популярные категории подарков — косметика и парфюмерия, продукты питания и напитки, товары для детей, дома, интерьера и хобби. Интересно, что 68% респондентов время от времени покупают одинаковые презенты разным людям. Себе в подарок чаще всего хотят косметику и парфюмерию, смартфоны, украшения, а также одежду и обувь.

Около половины респондентов начинают покупать подарки за 2-4 недели до праздника, а 30% — за неделю или даже за пару дней до торжества. Поэтому половина сталкивались с потребностью получить свои товары в предновогодний период быстро. Примерно столько же предпочитают самостоятельно получать заказы — из пунктов выдачи или магазинов. Каждый четвертый респондент сообщил, что выбирает доставку курьером.

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