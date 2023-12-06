Снова Abibas? Под какими марками в Россию вернутся Adidas и Reebok

Любимые спортивные бренды вернутся в Россию легально, начнут, конечно, с Москвы. Но не все узнают родные три полоски под новым антисанкционным названием.

После рейдов в бутиках московского ЦУМа, где консультанты предлагали приобрести обувь ушедших из России брендов, а также после «приватизации», которой поплатился ушедший из России Carlsberg, некоторые бренды все же планируют вернуться легально, но с некоторыми нюансами.

Так, магазины спортивной одежды и спортинвентаря Adidas и Reebok вскоре откроются в России под новой маркой ASP, сообщил руководитель отдела маркетинга Lestate Илья Комиссаров. Менеджер отметил, что российские граждане, привыкшие к высокому качеству товаров западных брендов, не готовы перестать приобретать такую продукцию, несмотря на усиление конкуренции в сегменте спортивных товаров в связи с активизацией локальных игроков.

Первый магазин ASP откроется уже на этой неделе в столичном аутлете «Белая дача». Число магазинов ASP еще обсуждают. При этом руководитель отдела объявил о постепенном расширении розничной сети.

Ранее в Минпромторге рассказали, как продвигаются дела по продаже российских активов у спортивных ритейлеров, писал DK.RU. Французская сеть Decathlon ранее объявила о продаже бизнеса владельцу франшизы Мango в РФ. Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью «России 24» заявил, что магазины сети Decathlon возобновят работу в России до конца 2023 г. Виктор Евтухов также заявил, что еще один спортивный ритейлер, который заявил об уходе с российского рынка, — компания Adidas — не может найти покупателей на свой актив в России.