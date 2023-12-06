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«Трудовое воспитание»: Госдума официально запретила сотовые телефоны школьникам

«Трудовое воспитание»: Госдума официально запретила сотовые телефоны школьникам
Иллюстрация: РИА Новости

Использовать сотовые телефоны в стенах школы будет нельзя даже в образовательных целях. Вместо этого парламентарии вернули ученикам обязательные уроки труда.

#НОВОСТИ

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запретить телефоны в школах законодателей «просили родители и учителя», пишет Forbes. В результате сегодня, 6 декабря, Госдума окончательно приняла закон о запрете телефонов в школах. Согласно ему, пользоваться телефонами запрещено «во время проведения учебных занятий при освоении образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования». Исключение сделано только для чрезвычайных ситуаций. 

Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности, теперь его должен подписать Владимир Путин. Правила начнут действовать с 1 января 2024 г. Как писал DK.RU, изначально авторы предлагали разрешить использовать девайсы только в образовательных целях. Однако ко второму чтению из документа это исключение убрали, оставив только оговорку об экстренных случаях. 

Вместо смартфонов школьникам вернули «трудовое воспитание» в виде обязательных уроков труда. «Трудовое воспитание — неотъемлемая часть образовательного процесса. Если с детства ребенку прививать трудолюбие, то в будущем у него все будет хорошо», — поделился мнением спикер нижней палаты. 

Автор: Андрей Широков
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