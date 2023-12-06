Жители ВИЗа возмущены затянувшейся установкой ели в парке на Репина

Это зона отдыха возле ТРЦ «Радуга парк». Там уже давно установили металлический каркас новогоднего дерева. Но ветками ель почему-то не обрастает. Дети спрашивают, родители теряются – что ответить?

Жители ВИЗа, которые регулярно посещают парк на Репина при торговом центре, возмутились отсутствием новогоднего оформления. По их словам, металлический каркас елки появился на входе в парк еще в начале ноября, однако дальше этого дело не пошло, пишет JustMedia.ru.

Уже почти все торговые центры города поставили елки и внутри, и снаружи объектов. Только в «Радуга парке» стоит груда металла. Гуляем каждый день здесь с детьми, и они постоянно спрашивают: «А когда будет елочка?». Интересовалась по этому поводу у сотрудников ТРЦ, но они ничего ответить не могут. Говорят, что каркас поставили еще 10 ноября, но когда он превратится в полноценную елку, неизвестно, — сетуют жители близлежащих к ТРЦ домов.

Редакция обратилась с официальным запросом по поводу того, планируется ли в этом году установка елки в парке и, если да, то когда, к владельцам ТРЦ — компании «Гранд Лайн-Центр». Но ответа пока нет.

Напомним, торговый центр «Радуга парк» в марте этого года приобрела компания, зарегистрированная в Калужской области. Предприятие занимается производством строительных металлоконструкций и изделий из них. По данным из открытых источников, помимо ТРЦ в Екатеринбурге, в собственности «Гранд Лайн-Центр» еще три торговых объекта в других городах России и девять заводов.

Напомним, что в этом году на главной городской площади будет новая ель. Средства на нее решено собрать на Екатеринбургской Ассамблее. Новогоднюю елку в центре Екатеринбурга ставят с 1937 г., с 2009 г. на площади 1905 года устанавливают искусственную ель, которая со временем претерпела естественные изменения и потеряла эстетическую привлекательность.

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