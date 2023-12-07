В деле появился новый фигурант. Суд арестовал счета блогера Аяза Шабутдинова

В разных банках арестовано 17 счетов Аза и еще 11 счетов его соучастника. Предпринимателя держат в СИЗО, суд отказался выпускать его под залог и подписку о невыезде.

Суд арестовал денежные средства на 28 счетах по делу блогера Аяза Шабутдинова для возмещения ущерба от мошенничества, сообщает прокуратура Москвы. Также прокуратура заявила о появлении нового фигуранта в деле, сообщается, что соучастнику удалось скрыться, его объявили в розыск.

Из 28 арестованных счетов, открытых в разных банках, 17 принадлежат Шабутдинову, остальные — его 35-летнему соучастнику, которого привлекли в качестве обвиняемого по делу.

Как рассказывал DK.RU, Аяза Шабутдинова задержали 3 ноября по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Ему вменяют восемь преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Также сообщалось, что к блогеру есть вопросы по уплате налогов.

По версии прокуратуры, Шабутдинов совместно с соучастниками от имени «Like Центра» из корыстных побуждений создавал у клиентов ложные надежды на создание успешного бизнеса и получение сверхдоходов благодаря его образовательным курсам, что «не соответствовало действительности». В результате восемь человек заплатили за услуги суммы от 100 тыс. до 1,9 млн руб., указывает ведомство.

Аяз Шабутдинов вину не признал, его отправили в СИЗО. Защита просила выпустить предпринимателя под залог и подписку о невыезде, однако 22 ноября Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда об аресте Шабутдинова. Аяз назвал свой арест «недоразумением» и «нездоровым сигналом» бизнесу.

Уполномоченный при Президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов ранее отмечал, что дело против Аяза вызывает вопросы: