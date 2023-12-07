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«Кажется, что все вокруг болеют»: на Урале готовятся к пику заболеваемости ОРВИ

«Кажется, что все вокруг болеют»: на Урале готовятся к пику заболеваемости ОРВИ
Иллюстрация: ru.freepik.com

Только за прошедшую неделю заболело более 19 тыс. жителей Екатеринбурга. Однако эпидемиологи отмечают, что в прошлом году показатели были даже выше, чем сейчас.

#ЗДОРОВЬЕ#НОВОСТИ

По данным свердловского Роспотребназора, за прошедшую неделю в регионе зарегистрировали более 40 тыс. случаев ОРВИ, почти 60% заболевших — дети. Чаще всего у заболевших грипп, риновирус и коронавирус.  

На карантин в области уже закрыты три школы и три детских дошкольных учреждения, а также 137 классов и 119 групп в детских садах. 

Медики предполагают, что эпидемический подъем начнется в конце декабря и достигнет пика после новогодних праздников, сообщили в департаменте информполитики.

Согласно официальным данным, показатели заболеваемости ОРВИ ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 10,6%, но выше среднего многолетнего уровня на 7,9%. Возможно, кому-то покажется, что буквально все вокруг болеют. На самом деле мы сейчас наблюдаем вполне характерную для начала декабря ситуацию и готовимся к эпидемическому подъему, — заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального Минздрава Александр Харитонов.

Ранее DK.RU рассказывал, что российские ученые спрогнозировали тройную эпидемию вирусов в этом сезоне, которая включает коронавирус, грипп А и респираторно-синцитиальные вирусы.

Также в Свердловской области обсуждают существенный рост заболеваемости коклюшем. По официальной статистике за январь-сентябрь 2023 г. было зарегистрировано 734 заболевших коклюшем. Год назад таких случаев было всего 53.

Медики сообщают, что болеют в основном ученики средней и старшей школы. Причиной вспышки может быть отсутствие практики вакцинации детей от коклюша перед первым классом, последний раз детям ставят прививку в детском саду. В начале декабря случаи заражения официально подтвердили уже в трех школах и колледже, писал Justmedia.ru.

В ноябре сообщалось, что в Свердловской области не хватает вакцин от ветряной оспы, кори и коклюша. В региональном минздраве заявили, что до конца года крупная партия вакцины «Пентаксим» будет доставлена в Свердловскую область.

Автор: Елизавета Порошина
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