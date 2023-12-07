Урал оказался в лидерах по количеству хакерских атак

Эксперты связывают это с тем, что в нашем регионе сконцентрировано большое количество крупных промышленных предприятий. В целом по России фиксируется рост числа DDoS-атак.

Урал и Москва признаны регионами, которые хакеры атакуют активнее всего. Об этом свидетельствуют данные группы компаний «Солар», которая занимается информационной безопасностью. На Урал приходится около 31% атак, на Москву — около 23%. Эксперты связывают это с тем, что в указанных регионах находится много крупных промышленных предприятий.

Всего, как пишет «Российская газета», в третьем квартале 2023 г. по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. число DDoS-атак в России выросло на 22%. В государственном секторе, IT и телекоммуникациях количество атак на одну организацию выросло в три раза. Специалисты по интернет-безопасности прогнозируют, что рост числа DDoS-атак продолжится.

Об увеличении числа хакерских атак говорят и уральские эксперты. Ранее директор уральского разработчика решений по защите сетевого периметра компании «Айдеко» Дмитрий Хомутов рассказывал DK.RU, что вирусам, хакерским атакам и фишингу добавились новые угрозы — атаки на облачные сервисы и IoT, все чаще стали происходить утечки данных, а в киберпреступлениях начинают использовать искусственный интеллект.

DDOS-атаки на внутренние и внешние ресурсы компаний — один из способов конкурентной борьбы, объяснял директор компании NetAngels Антон Халиков:

Кроме этого, мы видим увеличение числа атак после начала СВО. Сейчас они случаются практически каждый день: иногда это маленькие атаки, иногда большие.

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