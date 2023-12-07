Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 07.12
92,78
100,13
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«Бедность отступает»: Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат в России

«Бедность отступает»: Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат в России
Иллюстрация: ria.ru

Увеличение доходов населения Путин назвал «задачей номер один» для государства, по его данным, в реальности они выросли почти на 5%, что гораздо выше ожидаемых значений начала года.

#НОВОСТИ

Реальные зарплаты в России в 2023 г. выросли на 7%, а реальные доходы увеличились на 4,4%, — сказал президент на форуме ВТБ «Россия зовет», пишет Коммерсантъ. Владимир Путин заявил, что это важный фактор не только в социальной политике, но и в экономическом развитии общества. Увеличение доходов граждан он назвал «задачей номер один» для государства:

Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальная заработная плата выросла на 7% к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%. 

В апреле Путин предполагал, что рост реальных зарплат по итогам 2023 г. составит 3-5%, рост доходов — 2-3%.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности составило 16 млн человек, или 11,1 % населения, что ниже аналогичных показателей 2022 г. (17,2 млн человек и 11,8% населения). В третьем квартале бедность продолжила сокращаться — за ее чертой оставались 14,8 млн человек, или 10,2% жителей страны. При этом влияние роста зарплат на сокращение числа бедных втрое превысило эффект от соцвыплат, но на уровне распределения доходов по десятипроцентным группам снижение бедности практически не сказалось.

Опережающий прирост доходов беднейших слоев населения, как отмечает пресс-служба Росстата, стал возможен благодаря адресным соцвыплатам, и в первую очередь единому пособию, которое Соцфонд выплачивает семьям с детьми с доходами ниже определенного порога. В то же время, как следует из данных Росстата, процесс снижения неравенства, который ведомство зафиксировало в 2022 г., приостановился.

Так, если в третьем квартале 2022 г. на долю 10% беднейшего населения (9,9 тыс. руб. в месяц) приходилось 2% всего объема денежных доходов, то к концу третьего квартала 2023 г. показатель не изменился. В то же время для 10% населения с наибольшими доходами (от 149 тыс. руб. в месяц) он вырос на 0,3 п. п., хотя доходы наиболее бедных в годовом выражении увеличились на 18,2%, показав самые высокие темпы прироста среди всех децильных групп (на втором месте — группа с доходами от 83 тыс. руб. в месяц (плюс 15%), на третьем — от 50 тыс. руб. в месяц (плюс 14,8%).

Российский бизнес выплатил более 300 млрд руб. налога на сверхприбыль, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр напомнил, что налог на сверхприбыль является разовым и распространяется на компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд. Бизнес должен выплатить 10% от полученной сверхприбыли до 28 января 2024 г., при этом, если платеж был совершен до 30 ноября, то ставка вдвое ниже — 5%. Власти планировали, что данная мера позволит пополнить бюджет на 300 млрд руб., рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Новую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперыНовую деревню в Сысертском районе построят московские девелоперы
  • Евгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на УктусеЕвгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на Уктусе
  • Исторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает растиИсторический максимум: цена золота ставит рекорды и продолжает расти
  • Один из старейших ТЦ Екатеринбурга собираются переформатироватьОдин из старейших ТЦ Екатеринбурга собираются переформатировать
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.