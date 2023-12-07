«Бедность отступает»: Владимир Путин заявил о росте реальных зарплат в России

Увеличение доходов населения Путин назвал «задачей номер один» для государства, по его данным, в реальности они выросли почти на 5%, что гораздо выше ожидаемых значений начала года.

Реальные зарплаты в России в 2023 г. выросли на 7%, а реальные доходы увеличились на 4,4%, — сказал президент на форуме ВТБ «Россия зовет», пишет Коммерсантъ. Владимир Путин заявил, что это важный фактор не только в социальной политике, но и в экономическом развитии общества. Увеличение доходов граждан он назвал «задачей номер один» для государства:

Это тоже очень важный показатель — рост доходов. Реальная заработная плата выросла на 7% к данному моменту, реальные располагаемые доходы населения — на 4,4%.

В апреле Путин предполагал, что рост реальных зарплат по итогам 2023 г. составит 3-5%, рост доходов — 2-3%.

По данным Росстата, в январе-сентябре 2023 г. число россиян с доходами ниже границы бедности составило 16 млн человек, или 11,1 % населения, что ниже аналогичных показателей 2022 г. (17,2 млн человек и 11,8% населения). В третьем квартале бедность продолжила сокращаться — за ее чертой оставались 14,8 млн человек, или 10,2% жителей страны. При этом влияние роста зарплат на сокращение числа бедных втрое превысило эффект от соцвыплат, но на уровне распределения доходов по десятипроцентным группам снижение бедности практически не сказалось.

Опережающий прирост доходов беднейших слоев населения, как отмечает пресс-служба Росстата, стал возможен благодаря адресным соцвыплатам, и в первую очередь единому пособию, которое Соцфонд выплачивает семьям с детьми с доходами ниже определенного порога. В то же время, как следует из данных Росстата, процесс снижения неравенства, который ведомство зафиксировало в 2022 г., приостановился.

Так, если в третьем квартале 2022 г. на долю 10% беднейшего населения (9,9 тыс. руб. в месяц) приходилось 2% всего объема денежных доходов, то к концу третьего квартала 2023 г. показатель не изменился. В то же время для 10% населения с наибольшими доходами (от 149 тыс. руб. в месяц) он вырос на 0,3 п. п., хотя доходы наиболее бедных в годовом выражении увеличились на 18,2%, показав самые высокие темпы прироста среди всех децильных групп (на втором месте — группа с доходами от 83 тыс. руб. в месяц (плюс 15%), на третьем — от 50 тыс. руб. в месяц (плюс 14,8%).

Российский бизнес выплатил более 300 млрд руб. налога на сверхприбыль, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Министр напомнил, что налог на сверхприбыль является разовым и распространяется на компании, чья доналоговая прибыль превысила ₽1 млрд. Бизнес должен выплатить 10% от полученной сверхприбыли до 28 января 2024 г., при этом, если платеж был совершен до 30 ноября, то ставка вдвое ниже — 5%. Власти планировали, что данная мера позволит пополнить бюджет на 300 млрд руб., рассказывал DK.RU.