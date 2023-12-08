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В Свердловской области насчитали 499 человек с зарплатой от 1 млн руб. Где они работают?

В Свердловской области насчитали 499 человек с зарплатой от 1 млн руб. Где они работают?
Иллюстрация: ru.freepik.com

В 2023 г. в России количество работников с ультразарплатами выросло на 43%. Свердловская область вошла в пятерку регионов по числу таких специалистов. Москва предсказуемо на первом месте.

#ДЕНЬГИ#НОВОСТИ

По данным аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, численность работников крупных и средних предприятий, получающих зарплату от 1 млн руб. (до вычета подоходного налога) и выше, в 2023 г. составила 24,4 тыс. По сравнению с досанкционным 2021 г. их количество выросло на 43% (7,3 тыс. человек).

Более половины всех российских работников-миллионеров числятся в Москве (14,7 тыс.). Следом идут Санкт-Петербург (1,95 тыс. человек), Подмосковье (1,44 тыс.), Свердловская область (499 человек), Краснодарский край (349), Татарстан (342), Челябинская область (315), Ямало-Ненецкий автономный округ (297), Нижегородская область (260) и Сахалинская область (238).

Еще в 17 регионах численность работников с миллионными зарплатами составляет от 100 до 200 человек.

По числу работников-миллионеров лидируют сферы:

  • оптовой и розничной торговли — 4,3 тыс. чел.
  • обрабатывающая промышленность — 3,97 тыс. чел.
  • финансы и страхование — 3,66 тыс. чел.
  • профессиональная, научная и техническая деятельность (сюда относятся юриспруденция, консалтинг, инженерно-техническое проектирование, научные исследования и разработки, маркетинг) — 3,18 тыс. чел.
  • IT, телекоммуникации, телевидение и радио, издательская деятельность — 2,5 тыс. чел.

Меньше всего специалистов с ультразарплатами в:

  • ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, обращение с отходами) — 36 чел. на всю страну
  • гостиничном и ресторанном бизнесе — 68 чел.
  • сфере персональных услуг (ремонт, химчистки, салоны красоты и т. д.) — 96 чел.
  • сельском хозяйстве — 221 чел.
  • энергетике (обеспечение электроэнергией, газом, паром) — 233 чел.

В действительности в России больше людей, зарабатывающих от 1 млн руб. в месяц.

Подавляющая доля наемных специалистов со сверхвысокой оплатой труда относится к топ-менеджменту крупнейших компаний, значительная часть их заработков приходится на годовые бонусы в виде крупных сумм или акций. Такие выплаты не учитываются в рассматриваемой нами месячной статистике. При этом следует разделять зарплаты и другие виды доходов — от предпринимательской деятельности или от собственности. У наиболее богатых россиян основным источником денег являются, разумеется, не зарплаты, а доходы от активов, — говорит президент FinExpertiza Елена Трубникова.

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Автор: Виктория Говорковская
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