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Общественники открыли народный сбор на реставрацию Белой башни в Екатеринбурге

Общественники открыли народный сбор на реставрацию Белой башни в Екатеринбурге
Иллюстрация: telegram-канал Полины Ивановой.

На реставрацию одного из самых узнаваемых символов Екатеринбурга требуется 60 млн руб. «Это огромная сумма», — признают активисты. Они рассчитывают ее собрать через сторублевые пожертвования.

#ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ#НОВОСТИ

Арх-группа Podelniki запустила сбор пожертвований на реставрацию Белой башни. Об этом сообщила в своем telegram-канале архитектор Полина Иванова.

Мы понимаем, что 60 миллионов — огромная сумма. Кажется, ни один культурный проект, тем более проект по сохранению наследия, не собирал таких денег. Но мы пока не видим другого способа получить средства на реставрацию, — отмечает она.

Общественники рассчитывают, что неравнодушные горожане помогут собрать деньги на реставрацию.

Мы бы хотели, чтобы этот сбор был по-настоящему народным. Мы призываем пожертвовать башне 100 рублей, и надеемся, что это сделает 600 000 человек. Это очень большая аудитория, примерно половина жителей Екатеринбурга. Но мы также надеемся, что к сбору присоединятся и жители других городов, — подчеркивает Полина Иванова.

Проектная документация уже готова, сейчас она проходит этапы согласования.

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Автор: Виктория Говорковская
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