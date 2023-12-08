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Мэрия заблокировала передачу участков на берегу Шарташа под застройку

Мэрия заблокировала передачу участков на берегу Шарташа под застройку
Иллюстрация: телеграм-канал «НА ШАРТАШ»

Екатеринбургское лесничество собиралось вывести из-под охраны земли на территории лесопарка. На одном участке хотели возвести дом, а на другом разместить производственно-коммунальные объекты.

#ШАРТАШ#НОВОСТИ

Администрация Екатеринбурга отказала екатеринбургскому лесничеству в переводе двух участков на берегу Шарташа под застройку. Решение приняла комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки,

Участок в поселке Пески МСАУ «Екатеринбургское лесничество» планировало перевести в зону индивидуальной жилой застройки Ж-2 (до 4 этажей), а участок в районе мыса Рундук на ул. Отдыха — в категорию ПК-1 (зона производственно-коммунальных объектов), — сообщает JustMedia.ru.

Сейчас оба участка имеют категорию Р-1 (зона отдыха населения).

Ранее DK.RU сообщил, что суд разрешил «Баден-Бадену» продолжить стройку на Шарташе. На спорном месте разрешены земляные и строительно-монтажные работы, которые, однако, не распространяются на чаши бассейнов.

Напомним, минувшим летом «Баден-Баден» на Шарташе приостановил работу. В компании заявили:

Такой шаг со стороны бизнеса обоснован судебным решением об ограничениях на эксплуатацию объекта. Из-за чего «Шарташ пляж» теряет возможность оказывать качественные и полноценные услуги населению. В компании приняли решение о приостановке деятельности, чтобы решить все необходимые юридические вопросы.

Автор: Виктория Говорковская
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