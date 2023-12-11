Эксперты определили лучших производственных бизнес-трекеров России
На почетное звание претендовали специалисты по сопровождению производственного бизнеса со всей страны. Некоторым из них удалось увеличить выручку предприятий в шесть раз.
В Екатеринбурге подвели итоги премии «Производственный трекер года». Ее учредил основатель «Лаборатории производственного трекинга» Евгений Морозов, чтобы выявить лучших экспертов по сопровождению руководителей и собственников промышленных предприятий.
Переоценить роль трекеров сложно. Как отмечают организаторы премии, иногда результаты сопровождения позволят достичь внушительных показателей — есть даже примеры роста выручки предприятий за год в шесть раз и роста уровня рентабельности более чем на 60%.
Лучших трекеров в пяти номинациях и обладателя звания «Производственный трекер года» определяло жюри, в состав которого вошли:
- Александр Кобенко, член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», генеральный директор ООО «Арджуна»;
- Алена Петрова, председатель правления Международной Ассоциации бизнес трекеров ITA, трекер;
- Дмитрий Постников, президент клуба производителей «ПРОРЫВ», трекер;
- Дмитрий Козлов, руководитель продуктовой лаборатории корпорации «Северсталь»;
- Дмитрий Морозов, сооснователь и член правления ITA, трекер ФРИИ и Северсталь, coach PCC ICF;
- Елена Нетиевская, исполнительный директор журнала «Эксперт-Урал»;
- Сергей Дружинин, директор и главный редактор издания «Деловой квартал»;
- Александр Жигалин, генеральный директор АО «Электронная Москва», трекер года 2020 в номинации «Работа с продуктом»;
- Антон Попов, руководитель инкубатора Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.
Председателем жюри стал Евгений Морозов.
Награждение победителей состоялось 9 декабря в Екатеринбурге, в «Точке Кипения».
- «Производственным трекером года» стала Лилиана Агзамова (корпоративный трекер компании по производству авиационных двигателей, вертолетных двигателей, проведению испытаний газотурбинных авиационных двигателей).
- В номинации «Масштабирование» победил бизнес-трекер Игорь Афанасьев (представил кейс сопровождения компании по ремонту, строительству и обслуживанию газового оборудования).
- В номинации «Быстрый рост» победу одержала Евгения Тихонова (кейс по сопровождению предприятия-производителя печатных плат, электронных приборов и устройств).
- Лучшим в номинации «Технологический прорыв» оказался Богдан Одарченко, руководитель акселератора «Цифровой прорыв» (кейс сопровождения бизнеса по производству трубопроводов и проведению реновации).
- Лучшим трекером в номинации «Инновации в трекинге» стала Юлиана Тулякова (внутреннее сопровождение бизнеса по производству каш быстрого приготовления, киселей, смесей для полезной выпечки, гарниров и протеинов).
- В номинации «Цифра в промышленности», запущенной совместно с ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», победила Юлия Гончарова (кейс сопровождения компании-разработчика IT-решений для заводов).
Добавим, что DK.RU выступил генеральным информационным партнером премии.
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