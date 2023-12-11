Эксперты определили лучших производственных бизнес-трекеров России

На почетное звание претендовали специалисты по сопровождению производственного бизнеса со всей страны. Некоторым из них удалось увеличить выручку предприятий в шесть раз.

В Екатеринбурге подвели итоги премии «Производственный трекер года». Ее учредил основатель «Лаборатории производственного трекинга» Евгений Морозов, чтобы выявить лучших экспертов по сопровождению руководителей и собственников промышленных предприятий.

Переоценить роль трекеров сложно. Как отмечают организаторы премии, иногда результаты сопровождения позволят достичь внушительных показателей — есть даже примеры роста выручки предприятий за год в шесть раз и роста уровня рентабельности более чем на 60%.

Лучших трекеров в пяти номинациях и обладателя звания «Производственный трекер года» определяло жюри, в состав которого вошли:

Александр Кобенко , член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», генеральный директор ООО «Арджуна»;

, член совета директоров АО «АКРОН ХОЛДИНГ», генеральный директор ООО «Арджуна»; Алена Петрова , председатель правления Международной Ассоциации бизнес трекеров ITA, трекер;

, председатель правления Международной Ассоциации бизнес трекеров ITA, трекер; Дмитрий Постников , президент клуба производителей «ПРОРЫВ», трекер;

, президент клуба производителей «ПРОРЫВ», трекер; Дмитрий Козлов , руководитель продуктовой лаборатории корпорации «Северсталь»;

, руководитель продуктовой лаборатории корпорации «Северсталь»; Дмитрий Морозов , сооснователь и член правления ITA, трекер ФРИИ и Северсталь, coach PCC ICF;

, сооснователь и член правления ITA, трекер ФРИИ и Северсталь, coach PCC ICF; Елена Нетиевская , исполнительный директор журнала «Эксперт-Урал»;

, исполнительный директор журнала «Эксперт-Урал»; Сергей Дружинин , директор и главный редактор издания «Деловой квартал»;

, директор и главный редактор издания «Деловой квартал»; Александр Жигалин , генеральный директор АО «Электронная Москва», трекер года 2020 в номинации «Работа с продуктом»;

, генеральный директор АО «Электронная Москва», трекер года 2020 в номинации «Работа с продуктом»; Антон Попов, руководитель инкубатора Федерального центра прикладного развития искусственного интеллекта.

Председателем жюри стал Евгений Морозов.

Награждение победителей состоялось 9 декабря в Екатеринбурге, в «Точке Кипения».

«Производственным трекером года» стала Лилиана Агзамова (корпоративный трекер компании по производству авиационных двигателей, вертолетных двигателей, проведению испытаний газотурбинных авиационных двигателей).

(корпоративный трекер компании по производству авиационных двигателей, вертолетных двигателей, проведению испытаний газотурбинных авиационных двигателей). В номинации «Масштабирование» победил бизнес-трекер Игорь Афанасьев (представил кейс сопровождения компании по ремонту, строительству и обслуживанию газового оборудования).

(представил кейс сопровождения компании по ремонту, строительству и обслуживанию газового оборудования). В номинации «Быстрый рост» победу одержала Евгения Тихонова (кейс по сопровождению предприятия-производителя печатных плат, электронных приборов и устройств).

(кейс по сопровождению предприятия-производителя печатных плат, электронных приборов и устройств). Лучшим в номинации «Технологический прорыв» оказался Богдан Одарченко , руководитель акселератора «Цифровой прорыв» (кейс сопровождения бизнеса по производству трубопроводов и проведению реновации).

, руководитель акселератора «Цифровой прорыв» (кейс сопровождения бизнеса по производству трубопроводов и проведению реновации). Лучшим трекером в номинации «Инновации в трекинге» стала Юлиана Тулякова (внутреннее сопровождение бизнеса по производству каш быстрого приготовления, киселей, смесей для полезной выпечки, гарниров и протеинов).

(внутреннее сопровождение бизнеса по производству каш быстрого приготовления, киселей, смесей для полезной выпечки, гарниров и протеинов). В номинации «Цифра в промышленности», запущенной совместно с ФГАУ «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта», победила Юлия Гончарова (кейс сопровождения компании-разработчика IT-решений для заводов).

Добавим, что DK.RU выступил генеральным информационным партнером премии.

Читайте ранке на DK.RU о том, как «Деловой квартал» в 14-й раз вручил собственную премию «Человек года».