9 декабря в Екатеринбурге вручат новую бизнес-премию
Премия «Производственный трекер года» позволит выявить лучших экспертов в сфере сопровождения руководителей и собственников промышленных предприятий и обеспечить развитие бизнес-трекинга в России.
Премия «Производственный трекер года» была учреждена в 2023 г. по инициативе основателя «Лаборатории производственного трекинга», лучшего трекера в номинации «Реальный бизнес» в 2022 г. Евгения Морозова.
С 1 по 8 декабря 2023 г. жюри конкурса определит лучших трекеров страны в номинациях:
- масштабирование;
- быстрый рост;
- технологический прорыв;
- инновации в трекинге;
- цифра в промышленности.
А также выберет производственного трекера года.
Имена победителей будут названы 9 декабря 2023 г. в «Точке Кипения» в Екатеринбурге.
Программа мероприятия:
С 11.15 до 12.45 перед гостями выступят: Дмитрий Морозов (Москва), Андрей Палтусов (Санкт-Петербург) и Евгений Морозов (Екатеринбург).
12.45–13.00 — кофе-брейк
13.00–13.15 — нетворкинг-сессия
13.15–14.15 — разбор кейса 1
14.15–15.15 — разбор кейса 2
15.15–15.30 — кофе-брейк
В 15.30 начнется церемонии вручения премии (будет онлайн-трансляция).
Мероприятие завершится праздничным фуршетом.
DK.RU — генеральный информационный партнер премии «Производственный трекер года».
Напомним, что в конце 23 ноября «Деловой квартал» в 14-й раз вручил собственную премию «Человек года».
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