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9 декабря в Екатеринбурге вручат новую бизнес-премию

9 декабря в Екатеринбурге вручат новую бизнес-премию
Иллюстрация: ru.freepik.com

Премия «Производственный трекер года» позволит выявить лучших экспертов в сфере сопровождения руководителей и собственников промышленных предприятий и обеспечить развитие бизнес-трекинга в России.

#ПРИЗНАНИЕ#НОВОСТИ

Премия «Производственный трекер года» была учреждена в 2023 г. по инициативе основателя «Лаборатории производственного трекинга», лучшего трекера в номинации «Реальный бизнес» в 2022 г. Евгения Морозова.

С 1 по 8 декабря 2023 г. жюри конкурса определит лучших трекеров страны в номинациях:

  • масштабирование;
  • быстрый рост;
  • технологический прорыв;
  • инновации в трекинге;
  • цифра в промышленности.

А также выберет производственного трекера года.

Имена победителей будут названы 9 декабря 2023 г. в «Точке Кипения» в Екатеринбурге.

Программа мероприятия:

С 11.15 до 12.45 перед гостями выступят: Дмитрий Морозов (Москва), Андрей Палтусов (Санкт-Петербург) и Евгений Морозов (Екатеринбург).

12.45–13.00 — кофе-брейк

13.00–13.15 — нетворкинг-сессия

13.15–14.15 — разбор кейса 1

14.15–15.15 — разбор кейса 2

15.15–15.30 — кофе-брейк

В 15.30 начнется церемонии вручения премии (будет онлайн-трансляция). 

Мероприятие завершится праздничным фуршетом.

DK.RU — генеральный информационный партнер премии «Производственный трекер года».

Напомним, что в конце 23 ноября «Деловой квартал» в 14-й раз вручил собственную премию «Человек года».  

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Автор: Виктория Говорковская
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