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Объем поставок новогодних товаров на Урал за год увеличился в четыре раза

Объем поставок новогодних товаров на Урал за год увеличился в четыре раза
Иллюстрация: ru.freepik.com

Резкий рост зафиксировала Уральская электронная таможня. Всего с начала год в регионы УрФО ввезли более 550 тонн новогодних игрушек, карнавальных костюмов и фейерверков.

#ТАМОЖНЯ#НОВЫЙ ГОД#НОВОСТИ

В этом году перед новогодними праздниками уральцы смогут закупить больше игрушек, гирлянд и искусственных елок. Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, количество партий этой продукции по сравнению с прошлогодними показателями выросло в четыре раза. При этом пик поставок новогодних товаров пришелся на весну и лето.

  • Так, с начала текущего года в регионы УрФО ввезли 21 тонну елочных украшений на сумму $33 тыс.
  • Общий вес ввезенных фейерверков составил почти 200 тонн, их общая стоимость — $350 тыс. (в прошлом году было 44 тонны салютов на сумму $76 тыс.).  
  • А карнавальных костюмов в этом году привезли меньше — 350 тонн на $850 тыс. (против  400 тонн на $1 млн в прошлом году).

Ранее DK.RU писал, что две трети россиян планируют оптимизировать новогодние траты. По результатам опроса людей, которые хотя бы один раз в течение этого года совершили покупку на разных маркетплейсах и в онлайн-магазинах, стало известно, что 87% респондентов готовятся экономить на новогодних покупках и будут обращать внимание на наличие скидок. В среднем они готовы потратить на подготовку к Новому году не более 30 тыс. руб.

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Автор: Елизавета Порошина
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