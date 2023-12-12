Что цифровизация может дать малому бизнесу и почему выгоднее ее полюбить, чем бояться

Топ-4 главных страха небольших компаний перед цифровизацией: огромные бюджеты, нехватка времени, сопротивление сотрудников и отсутствие специалистов по внедрению ИИ. Все они решаемы, пояснила эксперт.

Что мешает небольшим компаниям внедрять технологии в процессы, как справляться с этими сложностями и что это дает бизнесу? На вопросы DK.RU ответила Мария Мустафаева, специалист по цифровому развитию бизнеса, стратегический консультант, основатель клуба «Цифровые лидеры бизнеса» и автор программы «Цифровая трансформация бизнеса» в рамках нацпроекта «Демография».

— Для начала разберемся с понятиями. Цифровизация бизнеса — это не просто хаотичное внедрение технологий. Это создание комплексной технологической стратегии, которая позволит компании стать более гибкой, рентабельной и эффективной, подготовиться к переходу к цифровой трансформации.

А цифровая трансформация — это уже выход на принципиально иной уровень, создание качественно новых процессов и бизнес-моделей. Примером может послужить путь компании Uber. В свое время она отказалась от владения активами и рабочей силой, сделала ставку на использование внешних ресурсов и тем самым совершила революцию в сегменте такси, а позже и во всем мире сервиса. Сейчас очевидно, что именно такой подход максимально отвечает духу времени и позволяет очень быстро масштабироваться.

Стратегии цифровой трансформации, которые ведут к подобному уровню цифрового просветления, уже внедряются в России «Сибуром», «Газпромнефтью», «Россетью» и другими гигантами. Если тренд расширится, совокупный эффект от технологических инноваций в бизнесе может ускорить рост ВВП страны до 3,4% к 2040 г.

Перед малым бизнесом, конечно, не стоит задача сразу выйти именно на этап цифровой трансформации. Тем не менее амбициозная цель «стать «Убером» в собственной нише» не повредит. А, скорее, приведет владельца компании к новому типу мышления, поможет ему вывести бизнес на путь цифровизации и вырваться вперед. Ведь в среднем предприятия, которые внедрили комплексную систему цифровых решений, растут на 40% быстрее.

Сейчас на этом пути уже находятся 52% некрупных компаний, как показывает индекс цифровизации малого и среднего бизнеса от 2022 г., подготовленный банком «Открытие» и аналитическим центром НАФИ. Это значит, что больше половины собственников замотивированы внедрять и внедряют технологии в бизнес, тогда как остальные все еще сталкиваются с психологическими или организационными барьерами и рискуют навсегда остаться за бортом. Что именно им мешает? И что делать, чтобы дать своему бизнесу шанс на выживание в перспективе ближайших 5 – 10 лет?

Барьер №1: страх больших бюджетов

Многим предпринимателям кажется, что перевод процессов на технологические рельсы — это вопрос сотен миллионов рублей. Такое впечатление взялось не на пустом месте: в медиапространстве и бизнес-сообществе чаще всего упоминаются дорогостоящие кейсы крупных корпораций. Но внедрение технологий, которые упрощают бизнес-процессы, могут позволить себе все. Использование CRM-систем, автоматизированного общения с клиентами, электронного документооборота, искусственного интеллекта в рутинных задачах стало доступным для предприятий с самыми разными бюджетами. А те же корпорации часто выпускают на рынок готовые решения, которые уже показали свою эффективность, и просто подают интересные примеры того, как можно решить ту или иную проблему через технологии.

Конечно, вдумчивый подход и качественное внедрение технологий совсем дешевыми быть не могут. Около 25% от прибыли на эту цель стоит забюджетировать. Относитесь к этой сумме как к инвестиции, способную принести кратный рост, и «ешьте слона по кусочкам».

Начинайте модернизацию процессов с областей, которые важнее всего для ваших клиентов. Чтобы их выделить, задайте себе вопрос: «Какую пользу это принесет клиенту или партнеру? Насколько эта ценность велика по сравнению со всем остальным?». Например, компания «Ягоды Карелии» автоматизировала процессы, которые были основными для сборщиков ягод — прием, учет дикоросов, а также расчет с контрагентами. Внедрение разработки окупилось за сезон, стало эталонным для отрасли и даже вышло в продажу на маркетплейсе SberCRM под названием «Сезоны сбора». Теперь компания получает от сервиса дополнительный доход, а собираемые данные по сбору ягод использует для развития бизнеса.

Барьер №2: недостаток времени

Собственники малого и среднего бизнеса почти никогда не находят времени на решение стратегических задач, хотя знают, что в перспективе это как раз помогло бы им «вылезти из операционки». В итоге они оказываются в замкнутом круге, выйти из которого можно только усилием воли. Цифровизация требует как раз такого волевого подхода — один раз сесть и определить приоритетные участки, проконсультироваться со специалистом по цифровому развитию, собрать проектную команду, которая работает с такими кейсами.

Выделить несколько часов в неделю на ближайшие полгода. Обычно столько времени занимает реализация технологических проектов в малом и среднем бизнесе.

В результате не только собственник, но и сотрудники смогут освободиться от рутинных задач, направив внимание на участки, требующие более креативного подхода. А в некоторых случаях бизнес и вовсе перестает требовать внимания основателя.

Так, например, произошло с сервисом RusPriority. Владельцы создавали его как высокотехнологичного оператора между лаунджами в аэропортах и банками, и в бизнес-модель были заложены искусственный интеллект, блокчейн и другие инструменты цифровизации. В итоге за полгода проект из стартапа дорос до среднего бизнеса, при этом команда составляет всего 8 человек, а процессы не требуют активного участия самих предпринимателей.

Барьер №3: отсутствие специалистов

Внедрение даже простых инструментов вроде CRM или чат-бота действительно требуют профессионального участия. Но владеть специальными знаниями и уж тем более нанимать людей в штат в большинстве случаев не требуется. Условная модель «Убера» работает и здесь: нужно просто знать, где найти тот или иной ресурс для решения конкретной задачи.

Провести аудит текущих возможностей и предложить вариант развития поможет консультант по цифровой стратегии, который имеет опыт цифровизации в вашей сфере. Внедрит продукт специалист, которого поставщики технологических инструментов предоставляют на некоторых тарифах. Если понадобится что-то нестандартное, разработанное специально под вашу компанию, с этим разберется проектная команда на аутсорсе. И чаще всего выделенного бюджета в размере 25% от прибыли и нескольких часов в неделю от владельца бизнеса действительно оказывается достаточно. И часто оказывается, что этот шаг становится началом большого интенсивного развития.

Например, сеть галерей чая и кофе «Кантата», которая сейчас обладает очень развитой цифровой инфраструктурой для управления процессами, собственными приложениями для пользователей, розничных точек продаж и курьеров, начинала свой путь с аутсорс-решения — платформы InSales. На ней компания запустила первые три онлайн-магазина, и это стало отличным экспериментом для лучшего понимания потребностей бизнеса. А первые успехи в онлайне позволили менеджерам «Кантаты» увидеть перспективу в цифровизации процессов и обосновать ресурс на найм собственной команды внедрения.

Барьер №4: сопротивление людей

Люди не любят перемен. И это, пожалуй, один из самых сильных барьеров при реализации цифровой стратегии. Можно внедрить сколь угодно удобную и дорогую систему ведения сделок, но продавцы все равно будут хранить контакты клиентов в блокноте, пока не увидят для себя ощутимую выгоду в более технологичном подходе.

Впрочем, то же самое касается и собственников бизнеса. Пока у владельца не скопится очень много «боли» вокруг ручной работы, которую ему приходится выполнять, или пока он не загорится возможностями масштабного роста, все процессы так и будут вестись по старинке, медленно уводя бизнес на обочину индустрии.

Но побороть человеческий фактор можно. Для этого надо работать с мотивацией теми способами, которые подходят конкретным людям. Кому-то стоит наглядно, в цифрах показать возможный профит, кому-то в красках нарисовать негативный сценарий, кому-то рассказать об успехах конкурентов, а кого-то вдохновить примерами компаний-визионеров. И работает это в любой сфере.

Казалось бы, какая цифровизация возможна в ЖКХ? Однако создателям приложения для управляющих компаний «УмЖКХ» удалось привлечь к использованию сервиса даже диспетчеров, сантехников, слесарей и дворников — людей зачастую возрастных и далеких от технологий. В этом помогли не только удобный и понятный интерфейс, приятные глазу цвета и встраивание в бизнес-процессы УК, но и очевидные преимущества для пользователей. Теперь мастер участка может распределять задачи по исполнителям за чашкой кофе дома, а не в котельной на летучке, сотрудники не тратят время на лишние собрания и бумажные отчеты, а диспетчеры принимают заявки от жителей без длительных расспросов по телефону. Бизнес тоже выигрывает: процессы оптимизированы, скорость реакции УК увеличилась, появилась возможность автоматизировать задачи, более не требующие участия человека.

В течение десяти лет для большинства компаний цифровизация станет не просто приятным дополнением к бизнес-модели, а условием выживания. Ведь в современном мире как никогда работает принцип «нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте». При этом размер бизнеса и его устойчивость не гарантируют стабильности в будущем. Вспомним, например, крах империи Kodak: его бы не случилось, если бы гигант принял цифровую фотографию всерьез и включил эту технологию в свою стратегию развития.

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