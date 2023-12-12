«Дочки» Siemens и Volkswagen попросили компенсацию за уход из России

Немецкие власти выдавали бизнесу гарантии на инвестиции в Россию. После того как компании были вынуждены уйти с российского рынка, они решили обратиться к своим властям за компенсацией.

Дочерние компании Siemens и Volkswagen попросили немецкие власти компенсировать финансовые потери компаний из-за ухода с российского рынка, пишет РБК. Речь идет о возмещении инвестиций, которые немецкий бизнес вкладывал в российские подразделения.

До февраля 2022 г. немецкие власти выдавали гарантии бизнесу на инвестиции в Россию. После того как немецкий бизнес вынужден был уйти с российского рынка, восемь немецких компаний потребовали возместить понесенные убытки. Среди предприятий, которые обратились за компенсацией, — Siemens Mobility и Volkswagen Bank.

Немецкий госсекретарь по экономическим вопросам Михаэль Келлнер уточнил, что правительство получило 16 заявок от восьми компаний, которые выразили желание воспользоваться госгарантиями на проекты в России. По его оценке, речь идет о €2,8 млрд.

В Siemens Mobility объяснили, что вкладывали средства под гарантии властей Германии, как и многие другие немецкие компании.

Ранее с аналогичным обращением по поводу государственных гарантий выступила энергокомпания Wintershall Dea («дочка» BASF). Речь идет о гарантиях на инвестиции в страну, которые были выданы в период с 2006 по 2016 г.

Ранее DK.RU рассказывал, что у Siemens в России действовал договор с РЖД и «Уральскими локомотивами» («Синара»). На фоне антироссийских санкций в мае 2022 г. Siemens объявила, что разрывает с РЖД сервисные контракты, включая обслуживание «Сапсанов».

Что касается Volkswagen, то концерн приостановил производство на своих заводах в Калуге и Нижнем Новгороде в марте 2022 г. Летом 2023 г. стало известно, что весь российский бизнес Volkswagen был продан за €125 млн.