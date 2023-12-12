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Россияне задолжали за свет миллиарды рублей

Россияне задолжали за свет миллиарды рублей
Иллюстрация: РИА Новости

Дебиторский долг в экономике растет, это касается и энергетики. С одной стороны, низкие доходы населения, с другой, недостаточная индексация тарифов. В должниках как частные лица, так и муниципалы.

#НОВОСТИ

Суммарная задолженность российских граждан за электроэнергию в 2023 г. составила 320,5 млрд руб., сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минэнерго в Правительство РФ. Указанная сумма предполагает долг не только отдельных россиян, но и муниципальных учреждений, таких как школы и детсады. Самая крупная сумма долга приходится на потребителей сферы ЖКХ (140,7 млрд руб.). Абонентам уже начали приходить «пиьсма счастья»:

Уважаемый абонент! В преддверии Наступающего 2024 года предлагаем Вам полностью погасить задолженность за электроэнергию, потребленную до 01.12.2023 г., а мы, в свою очередь, откажемся от требований по уплате начисленных пеней* за просрочку платежа к Абонентам, оплатившим не позднее 20.12.2023 г. начисления, отраженные в платежных документах. 

Экономисты отмечают, что рост задолженности потребителей за электроэнергию является частью общей тенденции нарастания дебиторского долга в экономике. Отставание увеличения доходов населения и прибыли юрлиц от индексации тарифов на электроэнергию приводит к долгам. Специалисты выступают за разработку эффективных методов для погашения долгов, в частности, за создание некой карты возможных альтернатив для потребителя. 

Власти определяются с источниками финансирования поставок электроэнергии в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области по заниженным ценам. На покрытие расходов требуется 36 млрд руб.Новые регионы России получат энергетическую субсидию: электричество будет поставляться туда по заниженным ценам. Выпадающие доходы ООО «Единый закупщик» могут быть восполнены за счет средств бюджета (3 млрд руб.) и новой надбавки к цене на мощность для коммерческих потребителей первой ценовой зоны оптового энергорынка (европейская часть РФ и Урал). Надбавка позволит получить оставшиеся 33 млрд руб.

Автор: Андрей Широков
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