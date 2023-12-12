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Пора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигарет

Пора бросать курить: стала известна новая минимальная цена пачки сигарет
Иллюстрация: РИА Новости

Стали известны минимальные цены на сигареты и другую табачную продукцию с 1 января по 31 декабря 2024 г. Акциз на сигареты был повышен больше ожидаемого, в итоге цены вырастут почти втрое.

#НОВОСТИ

Министерство сельского хозяйства установило значение единой минимальной цены на сигареты и другую табачную продукцию с 1 января по 31 декабря 2024 г. Стоимость пачки сигарет будет стартовать от 129 руб. Параллельно Минздрав начал агитировать россян за отказ от вредной привычки, пишет ТАСС.

По данным российских СМИ, курение в молодом и подростковом возрасте способствует снижению когнитивных способностей у пожилых людей, способствует развитию деменции, плохим памяти и вниманию. А 1 декабря врач-эндокринолог Видновской КБ Минздрава Московской области Мария Калошина рассказала, что утреннее курение натощак провоцирует выделение желудочного сока — при отсутствии пищи он начинает разъедать стенки желудка, что приводит к заболеваниям желудочно-кишечного тракта.

Акцизы на алкоголь и сигареты вырастут в 2024 г., в итоге цены вырастут почти втрое. Закон об индексации уже подписал Владимир Путин. Акциз на нагреваемый табак в 2024 г. вырастет сильнее, чем было запланировано ранее, рассказывал DK.RU. Теперь с 1 января 2024 г. ставка на сигареты и папиросы составит 2 813 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, но не менее 3 820 руб. При этом ранее сообщалось, что акциз на сигареты и папиросы должен был составить 2 731 рубль за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3 709 руб. Также повышается ставка на жидкости для вейпов — 42 руб. за 1 мл на 2024 г., 44 руб. — на 2025-й и 26 руб. на 2026-й. Сейчас ставка составляет 20 руб.

Автор: Андрей Широков
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