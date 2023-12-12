Команда завода «Фарфор Сысерти» и лаборатории «Антихрупкость» откроют поп-ап магазин

Знаменитые подарочные изделия местного производства теперь можно будет приобрести в одном из ТРЦ Екатеринбурга.

Команда завода «Фарфор Сысерти» и лаборатории «Антихрупкость» откроют свой магазин в одном из ТЦ Екатеринбурга. Это будет точка в формате поп-ап — зона, которая открывается на короткое время. Таким местам свойственны стиль и броскость, ведь создаются они для привлечения внимания. Об этом сообщают «Моменты».

«До конца 2023 г. мы откроем выставку по итогам работы проекта и поп-ап магазин «Фарфора Сысерти» в одном из самых больших торговых центров Екатеринбурга. Можно будет прийти лично и посмотреть, пощупать, приобщиться», — рассказал продюсер фарфоровой лаборатории «Антихрупкость» Илья Орлов-Бунин.

В следующем году команда проекта планирует переосмыслить классическую роспись по фарфору. А также провести большое исследование истории завода и керамической традиции в Сысерти.

Напомним, что первый фирменный магазин «Фарфора Сысерти» открылся в 2015 г. по адресу ул. Малышева, 41. Ранее мы писали, что «Антихрупкость» планирует выпустить свою новую коллекцию посуды, посвященную Уралу.

Мастера лаборатории «Антихрупкость», создавшие кружки в стиле уральского конструктивизма, которые раскупили за три часа, вдохновились успехом и готовы выпустить в свет новую лимитированную коллекцию посуды, посвященную Уралу. Они представят свои новые работы на фестивале керамики в Екатеринбурге. Их выпустят на заводе «Фарфор Сысерти». Представители предприятия рассказали о двух новых сериях, которые скоро поступят в широкую продажу. Первая — это блюда «Мой Урал» от художницы Светланы Запарий.

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