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«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу
Иллюстрация: Проект «Антихрупкость»

Создатели этой серии вдохновились успехом предыдущей, которую продали менее чем за один день. Та была посвящена екатеринбургскому конструктивизму, а в этой коллекции будет отражена природа Урала.

#МЕСТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО#НОВОСТИ

Мастера лаборатории «Антихрупкость», создавшие кружки в стиле уральского конструктивизма, которые раскупили за три часа, вдохновились успехом и готовы выпустить в свет новую лимитированную коллекцию посуды, посвященную Уралу.

Они представят свои новые работы на фестивале керамики в Екатеринбурге. Их выпустят на заводе «Фарфор Сысерти». Представители предприятия рассказали об этих двух новых сериях, которые скоро поступят в широкую продажу. Первая — это блюда «Мой Урал» от художницы Светланы Запарий.

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу 1

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу 2

«Серия вдохновлена уральской природой. На данный момент в серии пять больших фарфоровых блюд для пиццы, на которые нанесены черно-белые деколи. Каждый из пяти сюжетов на деколях — это уникальные рисунки художницы, ставшей одним из авторов «Антихрупкости». В центре каждого сюжета — представители флоры и фауны Уральского региона», — рассказали DK.RU в «Антихрупкости».

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу 3

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу 4

Второй большой коллекцией «Реки Урала» станут работы Карины Шлеповой. Художница вдохновлялась водными стихиями региона.

«В серии семь чашек, каждая из них выполнена из белоснежного фарфора. Любимое выразительное средство автора — работа с рельефами фарфоровых изделий. Каждая чашка с тончайшими стенками обладает собственным рельефом, отсылающим к водной стихии Урала», — отметили участники проекта «Антихрупкость» .

«Фарфор Сысерти» выпустит новую коллекцию посуды, посвященную Уралу 5

Первая презентация сысертской керамики от «Антихрупкости» пройдет на фестивале 4ceramics в Екатеринбурге 18-19 ноября. На мероприятии можно будет купить первые образцы серии «Реки Урала» и оформить предзаказ на блюда из коллекции «Мой Урал».

Напомним, что к 300-летию Екатеринбурга «Фарфор Сысерти» выпустил кружки в стиле конструктивизма. Автор кружек — Федор Колпаков, экс-руководитель отдела коммуникаций и дизайна интерьера IKEA, вдохновился фирменным архитектурным стилем Екатеринбурга и создал серию из пяти кружек, визуал каждой отсылает к одному из ключевых памятников конструктивизма в Екатеринбурге: Белой башне, Дому Печати, Гостинице Исеть, Главпочтамту, Динамо. Назвали серию «Фрагменты». Кружки поступили в продажу 18 сентября и через три часа их уже разобрали.

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Автор: Татьяна Юстус
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