«Борьба за клиента — не борьба ценников, а борьба сервисов»

Привычные службы поддержки с номером 8-800 и sms-информированием бизнес начал внедрять больше 10 лет назад, это решение для многих компаний оказалось определяющим в развитии.

Сервисная составляющая является ключевой для развития бизнеса, уверен сооснователь и директор ООО ТГ «Интерра» Виталий Листраткин. В декабре 2023 г. сервисной службе оператора исполнилось 10 лет, предприниматель рассказывает, что именно создание единого call-центр оператора «Интерра» поддержало бурный рост компании. «За более чем 20 лет в бизнесе я наблюдал, как креп технологический уровень уральского телекома. Все начинали примерно в одинаковых стартовых условиях, но кто-то сумел встать на ноги, а у кого-то все развалилось или продалось полуфабрикатом», — рассказывает Виталий Листраткин:

К концу нулевых годов окончательно выяснилось, что мы как провайдер на самом деле продаем не услугу по предоставлению доступа в интернет, а сервис. Потому что, по большому счету, цены на услуги операторов были примерно одинаковые, единственное, чем компания может переманивать клиентов — это сервис. Если вас устраивает ваш оператор, если он быстро решает проблемы, даже промо-акции от конкурентов вас не заинтересуют. Другое дело, если сервис вашего оператора нулевой, если до него не дозвонишься, если коммуникация не выстраивается, — тут вы сами начнете искать альтернативу. Так что борьба ценников на самом деле не борьба ценников, а борьба сервиса, на мой взгляд.

Виталий Листраткин добавляет, что сall-центр — это скелет, без него оказание сервисных услуг было бы невозможным:

Мы прожили все этапы этого пути. В начале десятых из разрозненных служб собрали полный call-центр. 8 февраля 2013 г. заработал единый бесплатный круглосуточный телефон 8-800-77-000-10. В декабре 2013 г. ввели sms-информирование. И представьте, с тех пор прошло уже 10 лет.

Предприниматель рассказывает, что, несмотря на век высоких технологий и расцвет мессенджеров, чаще всего абоненты звонят на горячую линию, а не пишут:

Call-центр это не только инструмент взаимодействия с абонентами, но и способ сбора данных по инфраструктуре сети. Если что-то где-то начало отваливаться, call-центр узнает это через абонентов. Как правило, абоненты решают тарифные вопросы или звонят и говорят: включил — ничего не работает. Проблемы со скоростью подключения — это история пятилетней давности. Сейчас у всех операторов каналы широкие и такой проблемы не стоит.

Ранее DK.RU рассказывал, что интернет-провайдер Интерра в 2020 г. запустил портал видеонаблюдения «Интерра Онлайн». Оператор установил в Первоуральске и Екатеринбурге более 100 камер видеонаблюдения за общественными местами и перекрестками. Записи с камер доступны всем гражданам.

Также в интервью DK.RU Виталий Листраткин рассказывал, как параллельно с созданием оператора «Интерра» строил медиагруппу «Интерра Медиа», куда сегодня входят сайт, радиостанция, телеканал, интернет-магазин и издательство.