«Вопрос, куда инвестировать, для меня не стоит. Свой дом — это лучше, чем золото»

«Чтобы построить «тот самый» дом из притчи, нужно созреть. Но пока действует льготная ипотека на ИЖС, надо успевать». Юрий Моисеенко о текущей ситуации в экономике и о по-настоящему важных вещах.

Юрий Моисеенко, генеральный директор группы компаний PROSPECT GROUP:

— Прочитал в новостях, что известный финансовый гуру Роберт Кийосаки дал совет инвесторам, как не утонуть с «кораблем дураков». Если коротко — предпочесть традиционным корпоративным акциям и облигациям классические инструменты — золото и недвижимость.

Сразу подумалось много разного — да, я тоже ожидаю финансовой бури, а может, и урагана. Речь идет о долларе, но все в мире взаимосвязано, коснется в той или иной мере всех. Время жизни «пузыря», надутого Бреттон-Вудской финансовой системой, действовавшей с окончания Второй мировой войны, закончилось. Суть этого «пузыря», если предельно коротко, — возможность без последствий печатать ничем не обеспеченные зеленые бумажки и покупать на них вполне реальные ценности.

Вопрос только — лопнет он со страшным грохотом или будет сдуваться постепенно, «съедаемый» инфляцией. Его бенефициары (США, в первую очередь) пытаются оттянуть его кончину, «выжать» из этой системы максимум возможного, поскольку речь идет о триллионах долларов в год. Но лед тронулся, назад дороги нет, вопрос только, на какое время затянется слом старой и строительство новой мировой финансовой системы…

Да уж, времена не выбирают, но куда податься и что делать «бедному крестьянину»? Об этом совет Кийосаки.

Впрочем, людей, которые решили все свои бытовые вопросы и сейчас могут смотреть на ситуацию чисто с точки зрения инвестирования, относительно немного.

Я же только укрепился в правильности принятого в марте 2022-го решения о строительстве своего дома. Было страшновато, признаюсь. Будущее в тумане. Как изменится наша жизнь, непонятно. Очевидно было только, что в экономическом смысле в среднесрочной перспективе ничего хорошего ждать не приходится. То, что мир скатывается в кризис с экономическими последствиями, было очевидно. А значит — инфляция. Ну, и мобилизация экономики подливает масла в огонь (казалось бы).

Но, с другой стороны, если не сделать этого сейчас, то потом будет тяжелее — стоимость строительства растет. Я это вижу наглядно по отчетам в еженедельном режиме, в силу профессии.

А поскольку сейчас еще действует льготная ипотека на ИЖС, то надо пользоваться, пока есть возможность. Так что вопрос «куда инвестировать» для меня уже почти два года и на ближайшую перспективу не стоит. Потому что свой дом — это лучше, чем золото. Феномен высокой стоимости золота — отдельный разговор. Но общепринято, что золото — синоним не высшей, конечно, но очень высокой ценности.

Даже премию «Лучший Торговый центр 2023» наш ТЦ, который мы построили в Перми, нам вручили в виде — Господь большой шутник! — Золотого Камня. Точнее, кирпича, но суть одна. И вот это обстоятельство породило следующую цепочку мыслей. Как получилось построить лучший ТЦ в России?

Ответ простой, но не масштабируемый. Вложены мозги и душа. Мозги поистине золотые, да и душа вполне с отливом. Нет, не мои, так что я не хвастаюсь. Я отвечаю за жилое строительство, в моей картине мира ТЦ практически не существуют, я туда не хожу и ничего в этом не понимаю. Это тема учредителя, он в ней давно, прекрасно разбирается, ему интересно. И результат соответствующий. Только просьба — не давайте ему читать эту статью, чтобы не зазнавался.

А что важнее для результата — душа или мозги (профессионализм)? Душа. Если чего-то не знаешь, можно разобраться, узнать у профессионалов. А вот душу вложить — этого не купишь. И строительство «своего дома» требует такого вложения по полной программе.

Вот, казалось бы, случалось мне приобретать и квартиры, и дом в деревне (дачу), не говоря уж о приближающихся к цифре 100 домах, в строительстве которых я, так или иначе, участвовал в силу профессии. И в которые я, конечно, вкладывал частичку души.

Но, видимо, надо созреть, чтобы построить «тот самый» дом, о котором говорится в известной притче о трех главных задачах мужчины в жизни. Когда сначала выбираешь место — на берегу Шарташа, в лесу — как мне представляется, лучшее для жизни в нашем городе.



Окрестности Шарташа — лучшее место для строительства дома

Потом выбираешь, какой участок из 50-ти подойдет — так, чтобы лес был прямо за забором и можно было поставить кормушку для белок. На заборе, чтобы псина с котом их не слопали.

Потом выбираешь проект дома, строительные материалы (ну нравится мне кирпич), потом с дизайнерами — интерьер и ландшафт… Как-то привыкаешь уже к нему еще на стадии строительства, проникает в душу, диффундирует, простите за простое русское слово…

И греет душу надежда, что дом послужит еще нескольким поколениям потомков — «это то, что останется после меня…», как пел Шевчук. Нет, я не собираюсь, конечно, но мне 56, и 30, да даже 40 лет — не так уж много.

Прожить их с сознанием, что что-то очень важное ты уже сделал, приятно в любом случае. Хотя строю в первую очередь для себя, естественно. И дом становится частью своего мира, чем-то очень важным, дороже денег и золота. Как, например, мой кот. Ему уже 16, и никто не даст за него и ломаного гроша, но мне он дорог, и деньгами это не измерить.

Впрочем, вернемся в материальный мир. Вот еще что подумалось. Я неслучайно сделал оговорку «казалось бы», когда написал, что мобилизация экономики подливает масла в огонь (инфляцию). Это, безусловно, имеет место быть, но… Напоминает (не самый гуманный) метод обучения плаванию — столкнуть в воду.

Чтобы было понятно, что я имею в виду, напомню такой феномен, как «выученная беспомощность».

Опыт с блохами хорошо его продемонстрировал: несколько сотен блох поместили в стеклянную банку. Пока на ней не было крышки, блохи могли спокойно выпрыгнуть из нее. Потом банку закрыли. Блохи провели в ней некоторое время. Они прыгали, но все время упирались в «потолок».

Через пару дней крышку с банки убрали. Удивительно, но блохи даже не пытались покинуть банку. Они прыгали до уровня предполагаемой крышки. Ни одна блоха не выбралась на свободу. Более того, по словам автора эксперимента, новое поколение подопытных также не могло выпрыгнуть из банки. Необходимость следовать воображаемому барьеру передалась им генетически.

И библейское «не сотвори себе кумира». Долго мы завороженно смотрели на «запад», как бандерлоги на удава Каа. Зачем самим что-то придумывать и делать, если есть прекрасный образец для подражания, готовый делиться с нами неким «высшим знанием», как все должно быть устроено?

Однако внезапно выяснилось, что он не такой уж и прекрасный (без наших ресурсов) ; и «высшее знание» местами ниже плинтуса — хотя бы вся эта гендерная чехарда, дошедшая уже и до детей (!!!). Да и готовность делиться на поверку обернулась стремлением качать из нас дешевые ресурсы. Поэтому без вариантов — дальше придется жить своим умом. И это прекрасно! Плюс неожиданные (для наших финансовых властей) позитивные последствия в виде роста экономики.

Не буду растекаться на эту тему, да и вообще — я бы промолчал… Но когда я смотрю в Ютубе на канале «Перспектива» интервью Штефана Харабина «Выборы в России. На кого делать ставки?», в котором претендент на пост Президента Словакии (на 21 мин. 55 сек.) говорит, что наш финансовый блок вредит нашей экономике, имея в виду ключевую ставку ЦБ… за державу обидно, аж ком в горле. Уже весь континент в курсе? Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Деньги в экономику идут, причем по каналу, который ЦБ перекрыть не сможет.

Жаль, конечно, что бизнесу при этом финансовые власти вставляют палки в колеса. Но — через тернии к звездам — тем не менее, экономика растет.

Эта информация сочится по капельке из новостей, надо только быть внимательным.

Каждый день, то тут, то там…

То об инвестициях на «Невынномысском азоте» (химическая промышленность), то о строительстве испытательного полигона консорциумом «Российский маглев» (поезда на магнитной подушке), то о расширении «БАМа» и «Транссиба». Много всего, каждый день. Да просто еду себе — бац! — со стены дома на меня надвигается ковш трехмерного экскаватора!

Потихонечку, по шажочку, просыпается, вспоминает и начинает возвращать свое величие «спящая красавица» — Россия…

Лед тронулся. Нет, завтра всеобщее изобилие не случится. Требуются годы напряженного труда. И вообще, в гору идти труднее, чем с горы.

Но в этом тоже радость (для альпиниста в этой метафоре). Настоящая, если вдуматься поглубже. Та, которую не купишь за деньги.

С чем я вас и поздравляю — Новый год же на носу. Чего и желаю, пользуясь случаем, — побольше радости в жизни, настоящей, той, которая дороже денег. Один из вариантов — свой дом. «Тот самый». Хотя деньги тоже нужны, конечно, я не витаю в облаках. Поэтому желаю и их тоже, да побольше! С наступающим!

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