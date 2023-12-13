В Свердловской области в два раза выросло число невыездных

По данным судебных приставов региона, сейчас в Свердловской области проживает около 530 тыс. должников, в начале года их было около 200 тыс.

В Свердловской области с начала года выросло число должников, которым запрещено покидать страну. На середину декабря в регионе проживает больше полумиллиона таких граждан. В начале 2023 г., согласно статистике Федеральной службы судебных приставов (ФССП), запрет на выезд был введен в отношении 200 тыс. человек, сейчас их 530 тыс.

В Свердловском УФССП уточнили, что ограничение на выезд судебные приставы снимают после того, как должник оплачивает задолженность в полном объеме или исполняет решение суда неимущественного характера.

Напомним, ранее DK.RU писал, что на Среднем Урале все больше желающих пройти процедуру банкротства в досудебном порядке. Количество свердловчан, которые были признаны банкротами в январе-марте 2023 г., выросло на 22% к аналогичному показателю 2022 г. По данным Федресурса, в первом квартале текущего года их было 2,7 тыс. чел. В апреле 2023 г. Свердловская область оказалась на пятом месте в России по количеству опубликованных сообщений о введении судами реализации имущества граждан и индивидуальных предпринимателей.

В минувшем августе также сообщалось, что 50 тыс. мигрантов в России могут стать нелегалами из-за просроченных долгов. По подсчетам узбекской диаспоры, с марта по июль 2023 г. МФО подали порядка 300 тыс. исков о взыскании задолженности по договорам займов и кредитным договорам в отношении мигрантов.