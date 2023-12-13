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В Екатеринбурге появится сеть кофеен в спальных районах

В Екатеринбурге появится сеть кофеен в спальных районах
Иллюстрация: freepik.com

Концепция проекта предусматривает появление уютных кофеен в тех частях города, где их пока нет. Авторы идеи уверены, что людям необходима возможность перекусить и полакомиться вне центра города.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге запускают сеть кофеен формата «у дома». Заведения будут работать только в спальных районах города.

Проект Onda del caffè принадлежит бизнесменам, управляющим сетью франшизы булочных «Хлебничная». Первая кофейня уже открылась в Пионерском микрорайоне, на первом этаже новостройки ул. Советская, 64/2.

Спальный район — перспективная ниша, чтобы предложить вкусный продукт хорошего качества. Сейчас ощущается нехватка таких  мест для отдыха с семьей и друзьями, возможность выпить чашку кофе не выезжая в центр, — пояснили авторы идеи.

Открывать кофейни по франшизе планируется по всей России и, возможно, в ОАЭ. Концепция Onda del caffè — уютное кафе с классическим кофе и десертами, с несколькими десятками десертов, от классических птичьего молока, тирамису и тартов с ягодами до необычных творожных зайцев с соленой карамелью внутри. Также в кофейне будет представлена сытная выпечка, сэндвичи, боулы, салаты. 

Напомним, неделю назад стало известно, что в Екатеринбурге перерождение ждет один из старейших торговых центров города. «Сити Центр» планирует в ближайшем будущем привлечь современных, молодежных и креативных резидентов, сделать площадку более интересной для молодежи. Там появится общепит, планируется проводить вразличные мероприятия, лекции и мастер-классы. 

Также на DK.RU: В Екатеринбурге закрывается ресторан с почти двадцатилетним стажем работы

Автор: Александра Клименко
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