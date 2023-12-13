Офисы в Екатеринбурге снова начали расти в цене

Тенденция, судя по всему, не сменит направление и в 2024 г. Сильнее всего растет в цене аренда в бизнес-центрах класса класса «В+».

В бизнес-центрах Екатеринбурга резко выросли арендные ставки. По данным Уральской палаты недвижимости (УПН), за третий квартал 2023 г. аренда в офисных центрах класса «В+» выросла на 30%, в классе «В» на 3%. В самых дорогих, офисных помещениях «А»-класса, цены остались на прежнем уровне, в офисах класса «С» же цены снизились, в среднем на 15%.

Константин Октаев, аналитик УПН, пояснил, что в бизнес-центрах рост цен на аренду объясняют ростом ключевой ставки ЦБ, увеличением расходов на коммунальные услуги, дефицит предложения и отсутствие реального, выше уровня инфляции, роста арендных ставок в последние 5 – 7 лет. После нового года тенденция, судя по всему, продолжится, ставки на аренду офисов будут расти.

За последние четыре квартала арендные ставки в классе «В+» выросли на 32%, до отметки в 1460 рублей за кв. метр. «В»-класс подорожал на 22%. Офисы в этой категории сегодня предлагаются по 1070 рублей за «квадрат». Ставки в «А»-классе выросли на 8%, до отметки в 2000 рублей за кв. метр. «С-класс» показал отрицательную динамику. Здесь офисы стали дешевле на 11% и предлагаются по 540 рублей за «квадрат», — рассказал Константин Октаев изданию JustMedia.ru.

Напомним, ранее о резком росте цен на аренду офисов в Екатеринбурге сообщалось в конце августа этого года. Тогда рост цен пояснили ощутимым дефицитом предложения на рынке.

Ранее, напомним, DK.RU писал, что в Екатеринбурге появится новый интерьерный торговый центр. Решение о смене концепции приняли в ТЦ «Сила воли» (Sila Voli), он полностью изменит свое направление к марту 2024 г. и будет переименован в интерьер-маркет «Уют-холл». Реконцепцией займется команда интерьерного центра Architector.