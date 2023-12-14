Результат хуже прогнозов. В России критично упало производство дизтоплива

После снятия запрета на экспорт дизельного топлива ожидаемое восстановление производства так и не случилось. На заправках разливают летний дизель до -18С.

В кабмине сообщили о стабилизации цен на топливо в России, однако с производством дизельного топлива что-то пошло не так. После снятия запрета на его экспорт ожидалось восстановление производства, но оно упало до 1,65 млн баррелей в сутки из-за того, что многие нефтеперерабатывающие заводы, пытаясь спасти бизнес, частично перевели мощности на производство мазута.

Летом выпуск дизеля находился на уровне 1,85-1,9 млн баррелей в сутки, а в ноябре удалось достичь показателя лишь в 1,8 млн баррелей. Об этом со ссылкой на данные старшего аналитика Kpler по рынкам нефти Виктора Катоны сообщает РБК. По оценкам аналитиков компании, в декабре выпуск может достичь летних показателей, так что дизельное топливо вернет себе долю в 33% от общего выпуска нефтепродуктов. Однако этому поспособствует падение производства авиатоплива, которое в ноябре показало самый слабый результат с момента завершения пандемии COVID-19.

Аналитики Vortexa подсчитали, что в ноябре Россия резко нарастила вывоз основных видов нефтепродуктов. Поставки очищенного топлива достигли уровня в 2,2 млн баррелей в сутки, в том числе дизельного топлива и газойля вывезено 894 тыс. баррелей.

Напомним, в конце июля президент подписал закон о сокращении демпфера вдвое с сентября 2023 г. до конца 2026 г., рассказывал DK.RU. Ожидаемо это вызвало у нефтяников серию протестов и резкий, до 8 руб. на литр, рост цен на бензин. В результате осенью в «Транснефти» сообщили о новых проблемах из-за введения ограничений на экспорт топлива. Резервуары для хранения и система «Транснефти» постепенно заполнялись летним дизельным топливом, а выпускать и хранить зимнеее топливо со специальными присадками не получалось.

В «Транснефти» считали, что из-за затоваривания НПЗ пришлось сокращать производство, что привело к еще большему снижению выпуска бензина.Снятие запрета на экспорт топлива существенно не поменяло ситуацию на рынке.