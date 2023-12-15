«Гоша Рубчинский самый модный»: дизайнер стал главой бренда Канье Уэста

Известный российский дизайнер Гоша Рубчинский возглавит отдел дизайна одежды и обуви для компании Yeezy американского рэпера Канье Уэста, которого уже успел нарядить в российский триколор.

Российский дизайнер Гоша Рубчинский прославился среди молодежи необычными моделями люксовой одежды в стиле эпохи 90-х и кальсонами с соответствующим ценником, пишут Ведомости. Находясь на пике популярности, дизайнеру пришлось столкнуться с волной критики от русской аудитории. Противников бренда можно было условно разделить на два лагеря. Первая часть иронизировала над стоимостью одежды российского дизайнера, говоря о том, что «вещи из бабушкиного сундука» можно взять бесплатно. Цена свитеров и курток с триколором Гоши Рубчинского начиналась от 30 тыс. руб.

Неоднозначность творческой фигуры Рубчинского вписала его имя в тексты песен российских исполнителей. Однако дизайнера по достоинству оценили в США. Сегодня Бренд Yeezy американского рэпера Канье Уэста сообщил о назначении Гоши Рубчинского на должность главного дизайнера одежды и обуви:

Сегодня Yeezy приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важной вехой в истории дизайна.

Продукция Yeezy выходила в рамках коллаборации с немецкой компанией Adidas, производящей спортивную одежду. Популярность бренд приобрел благодаря высококлассным лимитированным сериям моделей кроссовок Yeezy Boost. Помимо обуви, под маркой выпускалась и одежда, например, футболки, джемперы, куртки и брюки. В октябре 2022 г. Adidas разорвала контракт с брендом, после того как Канье Уэст выступил с рядом антисемитских высказываний.

Ранее стало известно, что Рубчинский принимал участие в создании нового альбома Канье Уэста Vultures, который должен выйти в декабре этого года.

Гоша Рубчинский — один из самых известных в мире российских дизайнеров. В 2024 г. Рубчинскому исполнится 40 лет. Свой одноименный бренд запустил в 2008 г. С 2012 г. Рубчинский развивал свой бренд под крылом французской компании Comme des Garçons. На счету дизайнера есть также ряд коллабораций с крупными брендами, включая Burberry, Levi’s и Adidas.

Рубчинский стал популяризатором движения нормкор, обозначающего усталость от трендов. Дизайнер предлагал носить вареные джинсы, заправленные в носки спортивки, олимпийки и футболки с национальными эмблемами. Вещи отражали эстетику постсоветского времени: дворы в спальных районах, дискотеки в ДК и попытки примерить на себя американскую моду. В одном из интервью Гоша Рубчинский сказал, что сильная ностальгия по 1990-м связана с чувствами, которые он испытывал в тот период.

Вместе с информацией о новом назначении в аккаунте Гоши Рубчинского в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) появилась сторис о прекращении сотрудничества с брендом Comme des Garçons и запуске нового направления бренда Gosha Rubchinskiy «как независимого креативного центра».

Ранее на DK.RU: «В этом бизнесе надо быть наглой, креативной и уметь продать». История успешного стартапа