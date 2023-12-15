Финляндия открылась на один день и закрыла все КПП на границе с Россией

Долгожданное, анонсированное еще в начале декабря открытие границ с Финляндией провалилось: «Правительство снова закроет границу, если иммиграция продолжится». К открытию пришли 62 мигранта.

Финляндия снова закрыла все КПП на границе с Россией. В начале декабря издание Yle сообщило, что пограничная служба Финляндии готовится открыть пункты пропуска на границе с Россией 12 декабря. Решение должно действовать до 14 января. «Правительство снова закроет всю восточную границу, если (...) иммиграция на ней продолжится», — отмечали власти. Вчера, 14 декабря, граница открылась и к двум пропускных пунктам «Ваалимаа» и «Ниирала» прибыли 62 мигранта, попросив об убежище.

В результате правительство Финляндии приняло решение полностью закрыть границу с Россией до 15 января, сообщила глава МВД страны Мари Рантанен, пишет Forbes.

Финляндия 28 ноября временно закрыла все девять КПП на границе с Россией, объяснив это наплывом беженцев из Ирака, Йемена, Сомали и Сирии, которые пытаются попасть в страну через Россию. В ночь на 30 ноября был закрыт последний работающий КПП «Райа-Йоосеппи», а на границе установлены двойные заграждения.

Вчера же РЖД заявили, что финский железнодорожный оператор VR в одностороннем порядке прекратил курсирование поездов Allegro, изготовленных специально для маршрута Санкт-Петербург — Хельсинки. Ранее шведская компания VR Group сообщила, что четыре поезда «Аллегро» (Sm6), которые принадлежали совместному предприятию РЖД и VR, с 2025 г. будут использоваться на железных дорогах Финляндии в междугородних перевозках. РЖД «не выполнила финансовые обязательства» по совместному предприятию Oy Karelian Trains, а переговоры с российской стороной продлились полтора года и закончились ничем. РЖД отмечает, что неоднократные предложения возобновить эксплуатацию поездов Allegro в рамках действующих соглашений не были приняты финской стороной.

Конфронтация между Россией и Финляндией началась после 24 февраля 2022 г. МИД России решил с 1 октября отозвать согласие на работу генконсульства Финляндии в Петербурге, сообщал DK.RU. Кроме того, МИД объявил персонами нон грата девять финских дипломатов, работавших в генконсульстве и посольстве. С 1 июля МИД также отозвал согласие на работу отделения петербургского генконсульства Финляндии в Петрозаводске и Мурманске. В июне Финляндия выслала девять российских дипломатов. По версии властей страны, их действия нарушали Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.