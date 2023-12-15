«Аэрофлот» передумал летать из Екатеринбурга в Дубай

Все зимние вылеты по направлению отменены, также в ОАЭ прямым рейсом нельзя будет улететь из Казани и Новосибирска. Единственными аэропортами вылета по направлению будут Шереметьево и Пулково.

«Аэрофлот» свернул зимнюю полетную программу в Дубай за неделю до ее старта. Планировалось, что самолеты будут летать из Москвы, Казани, Екатеринбурга и Новосибирска. Перелеты из всех городов, кроме столицы, отменены до первых чисел марта, причины решения не уточняются. Об отмене полетов сообщил телеграм-канал «Авиаторщина». Перелеты в крупнейший город ОАЭ сохранятся только с вылетом из московского Шереметьево и питерского Пулково.

Все, кто купил билеты на отмененные перелеты в Дубай, смогут оформить вынужденный возврат или переоформить их на доступные вылеты через Москву и Санкт-Петербург.

Напомним, в конце ноября DK.RU писал, что прокуратура разбирается в аннулировании «Аэрофлотом» билетов Екатеринбург – Пхукет. Перевозчика могут привлечь по ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ за предоставление потребителям недостоверной информации, штраф по ней составляет до 10 тыс. руб. Также известно, что было вынесено представление гендиректору авиакомпании Сергею Александровскому.

Также сообщалось, что несколько недель назад из Кольцово возобновились полеты в Грузию, в расписании появились прямые рейсы в Тбилиси и Кутаиси. Перевозчик RedWings, время в пути составляет около 3,5 часов, полеты выполняются на самолетах Sukhoi Superjet 100.