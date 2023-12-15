Adidas для бедных: в Россию возвращаются китайские кроссовки Sprandi из 1990-х

Популярная марка дешевой китайской обуви позиционирует себя как альтернативу топовым брендам, но вдвое дешевле. В экономический кризис 2009 г. компания покинула рынок из-за роста долгов.

В Россию возвращаются давно забытые марки из 1990-х. Одной из них станет китайский бренд дешевой спортивной обуви Sprandi от от производителя Anta Sports: в экономический кризис 2009 г. компания покинула рынок из-за роста долгов перед местными контрагентами. Но на фоне падения покупательной способности спрос на бюджетные спортивные бренды, к которым относится Sprandi, компания рассчитывает вновь занять рынок.

В сентябре 2023 г. управляющее компанией в России ООО «А Спорт» получило ряд деклараций о соответствии на обувь под маркой Sprandi, сообщает Коммерсантъ со ссылкой на базу Росаккредитации. Связанное с Anta Sports ООО «А Кэпитал» учредило компанию СПД, на которую зарегистрирован домен sprandi.su. Гендиректором новой компании стал Егор Миняев, владевший до 2020 г. 49% в российском подразделении Anta Sports.

Sprandi неслучайно был так популярен в России в конце 1990-х — начале 2000-х, целевая аудитория хорошо помнит эту продукцию, говорит управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Sprandi позиционирует себя как альтернативу топовым брендам, но вдвое дешевле, при этом фактически относится к низкому и среднему ценовому сегменту. Такие марки особенно пользуются спросом в кризис, когда падает покупательная способность. Еще в 2003 г. Sprandi входил в пятерку самых узнаваемых спортивных марок в России наряду с Adidas, Reebok, Nike и Puma. В 2007 г. сеть насчитывала около 100 магазинов в России. В 2009 г. Sprandi пришлось свернуть свою деятельность в стране из-за резкого снижения оборотов бизнеса.

Рынок спортивных товаров в России начал трансформироваться в 2022 г., после ухода ряда крупнейших международных брендов. Ритейлеры начали искать новых поставщиков среди азиатских брендов. А дистрибуторы спортивных товаров создают свои сети: турецкая FLO Retailing открыла на месте магазинов Reebok сеть Sneaker Box, Inventive Retail Group сеть Amazing Red на базе бывших точек продаж Puma, Lamoda — Lamoda Sport на месте магазинов Adidas. А Lestate запустил две сети NSP и ASP с продукцией Nike, Adidas и Reebok.

Компания АРМ, купившая российский бизнес Decathlon, готовится к открытию первых магазинов сети. Они должны заработать в последнюю неделю ноября и в начале декабря. Первые магазины Desport откроются в Москве и Санкт-Петербурге в последнюю неделю ноября и начале декабря. До конца 2023 г. АРМ запустит в России около 30 магазинов Desport, писал DK.RU.