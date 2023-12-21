Как на Урале производят сладости для тех, кому нельзя сладкое

Каждый месяц фабрика отгружает до 15 тонн подсластителей в таблетках и до четырех тонн низкокалорийных конфет. Продукцию из Березовского можно найти не только в России, но и за рубежом.

В России растет спрос на безопасные сладости у тех, кому нужно снизить калорийность рациона. В первую очередь это люди, страдающие сахарным диабетом I и II типов. Одно из нескольких российских предприятий, которые производят такую продукцию, 20 лет назад появилось в Березовском Свердловской области.

Сначала «Фабрика вкуса» освоила производство «Сладиса» — подсластителей в таблетках, которые можно добавлять в горячие напитки. А позже дополнила «набор для чаепития» низкокалорийными конфетами и соевыми сливками. Несмотря на то что это малое предприятие (здесь работает около 40 человек), о нем хорошо знают далеко за пределами России (даже в Африке).

DK.RU побывал на необычной фабрике и узнал о перспективах ее развития.

Такие же таблет-прессы используют на фармзаводах

В начале нулевых производство таблетированных подсластителей в России было свободной нишей, рассказывает заместитель генерального директора по качеству и стандартизации Анна Семухина:

Наш руководитель привез образцы продукции из-за границы и подумал, что нужно наладить такое производство в России. В Березовском тогда продавались бывшие помещения фармацевтического завода — он решил их выкупить вместе с оборудованием, которое осталось от прошлых собственников.

Таблетки для замены сахара производятся на фабрике методом прямого прессования. Сначала в специальном бункере перемешивают нужный набор ингредиентов — цикломат натрия, сахаринат натрия, винную кислоту и разрыхлитель. Кстати, из всего рецепта только последний ингредиент производится в России (соду закупают в Башкирии), остальное сырье преимущественно завозят из Китая. Готовая смесь отправляется в таблет-прессы — такие же, какие используются на фармацевтических заводах.

Одна таблетка подсластителя заменяет ложку сахара

Готовые таблетки проверяют в собственной лаборатории: здесь оценивают их растворимость, цвет, вкус, а также анализируют, соблюдена ли рецептура. Если в смеси окажется недостаточно основного вещества, таблетка будет менее сладкой и не сможет выполнять свою функцию.

Одобренная инженером ОТК продукция поступает на фасовку. Здесь ее раскладывают по картонным коробкам и пластиковым баночкам с дозатором, а после этого маркируют. В первые годы существования предприятия делать это приходилось вручную. Сейчас на вооружении у сотрудников автоматические дозаторы и этикетировщики, поэтому рутинную работу удается делать быстрее. Ежемесячно предприятие способно выпускать до 15 тонн таблетированных подсластителей (в ноябре-декабре загрузка фабрики приблизилась к пиковым значениям). Часть этого объема выпускается под торговыми марками заказчиков.

Свойства продукции и ее состав проверяют в собственной лаборатории

Есть мнение, что подсластители вредны. Действительно, определенные недостатки могут проявиться, но только если человек будет употреблять их в слишком большом количестве. Для людей, которым запрещено сладкое в привычном виде, подсластители — это спасение. Они помогают диабетикам хоть как-то разнообразить свой рацион, — отмечает Анна Семухина.

Сами сотрудники «Фабрики вкуса» называют еще два аргумента в пользу подсластителей. Во-первых, он помогает худеющим женщинам снизить потребление углеводов. А во-вторых, он намного экономичнее — упаковка в 1 200 таблеток заменяет 6 кг сахара, а ее стоимость несопоставимо ниже.

Сотрудники фабрики считают, что ее конкурентное преимущество в том, что она одновременно производит и таблетированные подсластители, и кондитерские изделия.

Так, в 2015 г. на предприятии появилась линия по производству карамели, калорийность которой ниже на 30%. Для ее варки используются подсластитель изомальт и экстракты ягод. По словам Анны Семухиной, раньше изомальт закупали в Европе, но когда начались проблемы с поставками этого сырья, его заменили китайским аналогом — качество и вкус карамели от этого не пострадали. Сейчас фабрика выпускает три-четыре тонны конфет в месяц — это в полтора-два раза больше, чем еще несколько лет назад.

На линии фасовки подсластителей в таблетках одновременно работает до семи человек

А еще спустя год здесь появилось новое направление — сначала предприятие стало производить сухие соевые сливки, а затем и сухое соевое молоко. Их основной потребитель — Республика Беларусь. Специально для заказчиков из этой страны разработали продукт, который хорошо подходит к кофе. Сейчас ежемесячно выпускается около двух-трех тонн сухих сливок.

Помимо Беларуси, продукция предприятия из Березовского поставляется в Казахстан и Киргизию. А основным экспортером уже много лет остается Азербайджан — туда увозят до пяти больших партий в год, частично затраты на логистику компенсирует Свердловский областной фонд поддержки и предпринимательства (СОФПП). Также сейчас ведутся переговоры о возможности поставки полезных сладостей на Ближний Восток и в Африку. Любопытно, что потенциальные покупатели из Африки вышли на уральское предприятие самостоятельно.

Основная часть продукции продается в России — в торговых сетях Свердловской и Новосибирской областей, в аптеках страны, а также на маркетплейсах.

Заместитель гендиректора компании по качеству и стандартизации Анна Семухина показала новое оборудование

В ближайших планах «Фабрики вкуса» — ввести в эксплуатацию новое оборудование, приобретенное в Китае.

В этом году при содействии СОФПП мы получили заем на 2 млн руб. На эти средства мы купили оборудование для грануляции таблетмассы у производителя, с которым сотрудничаем много лет. Летом успешно прошли пуско-наладочные работы. Нас инструктировал специалист из Китая, мы общались с ним с помощью переводчика из торгово-промышленной палаты. Надеемся в ближайшее время ввести оборудование в эксплуатацию. Это позволит нам повысить объемы производства и нарастить конкурентоспособность, — отметила Анна Семухина.

Также на фабрике разрабатывают новые виды продукции. Недавно была запущена линейка молочной карамели и жидкие концентрированные подсластители, две капли которых заменяют одну чайную ложку сахара.

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