Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО

Игоря Дубровина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. На днях он был уволен с поста и.о. вице-премьера Забайкальского края в связи с утратой доверия.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга выбрал меру пресечения для Игоря Дубровина, задержанного в Забайкалье 14 декабря. Экс-чиновник пробудет под арестом до 23 декабря.

В Свердловской области Игорь Дубровин работал в разных должностях: был руководителем регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа, заместителем министра строительства области, главой «Водоканала». Затем возглавлял Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области и региональное Управление капитального строительства. В Читу переехал летом 2023 г.

Сначала предполагалось, что его задержание может быть связано с так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии в Екатеринбурге, который тот курировал.

Но в ходе заседания суда оказалось, что Следственный комитет РФ подозревает Игоря Дубровина в мошенничестве при строительстве инфраструктуры для Минобороны РФ, пишет ЕАН. Следствие по делу идет уже девять месяцев. Известно, что в материалах дела фигурируют имена Алексея Скоморохова и Вадима Пономарева.

В пресс-службе Свердловского облсуда подтвердили, что экс-чиновник подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение). Обвинение Игорю Дубровину пока не предъявлено.

Ранее DK.RU писал, что с 18 сентября был отстранен от должности начальник ГКУ «Управление автомобильных дорог» Свердловской области Вячеслав Данилов. Тогда телеграм-канал «Не для протокола» сообщил, что причиной увольнения стало подозрение во взятке. А в департаменте информполитики отметили, что кадровое решение принято по ходатайству регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства. Сам Василий Старков также ушел в отставку по собственному желанию.