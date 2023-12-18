Птицефабрика «Ирбитская» поддержала своих покупателей, установив социальную цену на яйцо

В последнее время из-за колебания курса валют и роста стоимости энергоресурсов подорожали многие позиции на рынке. В этих условиях птицефабрика старается удерживать цены.

В преддверии Нового года до 29 декабря в магазине при птицефабрике «Ирбитская» жители смогут приобрести куриное яйцо по социальной цене — 83 рубля за десяток. Предприятие проводит акцию при поддержке администрации Ирбитского муниципального образования.

Очевидно, решение птицефабрики установить социальной цены на куриное яйцо связано с желанием поддержать постоянных покупателей на фоне серьезного роста цен на этот продукт. Как уже писал DK.RU, во многих регионах России цены с начала года выросли более чем на 18%, а кое-где даже достигли отметки в 200 руб. за десяток.

Как объяснили руководители птицефабрики «Ирбитская», на итоговую стоимость в магазине напрямую влияет не только спрос, но и транспортные издержки, стоимость кормовых добавок, электроэнергии и много других факторов. В последнее время из-за колебания курса валют и роста стоимости энергоресурсов подорожали многие позиции на рынке, мясо птицы и куриные яйца не стали исключением. В этих условиях птицефабрика «Ирбитская», как и многие производители принимает меры для удержания цен и стремятся сделать свою продукцию доступной для всех жителей.

Ранее вопрос о росте цен на яйцо в Свердловской области поступил на прямую линию губернатора. Евгений Куйвашев ответил, что региональные власти уже занимаются решением проблемы:

Мы договорились с «Магнитом» и с «Пятерочкой» и вообще со всеми сетями о том, чтобы наценка была самой минимальной, точнее, чтобы продукт продавался практически по себестоимости.

Глава региона поручил министерству АПК и потребительского рынка организовать ежедневный мониторинг цен на куриное яйцо на прилавках федеральных и местных торговых сетей. Он проводится уже на протяжении нескольких недель.

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