Евгений Куйвашев — о яйцах, мусорном полигоне в Сысерти и исправительном центре на Уктусе

5 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел ежегодную прямую линию. В течение полутора часов от отвечал на вопросы жителей региона, в том числе, на самые острые.

DK.RU публикует комментарии Евгения Куйвашева по ключевым темам, волнующим жителей региона.

О строительстве парка по переработке твердых коммунальных отходов в Сысерти

— Вопрос с мусором всегда стоит остро. Хочу сказать, что это не полигон, а мусоросортировочный комплекс. Да, сейчас подбираются участки для установки такого предприятия. В том числе рассматривается и участок в Сысертском ГО. Я все прекрасно понимаю, но мы срочно должны принимать решение, иначе нам некуда будет девать мусор. Северный полигон исчерпал свои ресурсы, его необходимо будет рекультивировать после постройки нового. Сейчас экологи рассматривают участки.

Напомним, что жители Сысерти выступают против этого проекта. Губернатор отметил, что люди будут возмущаться, где бы ни строили полигон, и что окончательное решение по выбору территории будет принято весной 2024 г.

О застройке парка 50-летия ВЛКСМ

— Территория, где хотят строить общежитие [для Училища олимпийского резерва], не относится к парку. Условия, в которых сейчас живут юные спортсмены и их тренеры, спартанские, безусловно, мы будем строить новое общежитие, но, подчеркиваю, на земле, которая принадлежит училищу.

О строительстве исправительного центра на Уктусе

— Надо поставить камеры, поставить освещение, дополнительный пункт полиции. Я поговорю с Мешковым (глава свердловского ГУ МВД) на эту тему. Здесь не должно быть никаких опасений. Это те же люди. Они освободятся и будут жить среди нас. У нас есть исправительные центы, ни по одному нет вопросов.

Напомним, что жители Уктуса выступают против появления исправительного учреждения.

О проблемах с транспортом в Екатеринбурге

— Проблемы с общественным транспортом есть в любом большом городе. В часы пик он переполнен, а по вечерам полупустой. [Надо] организовать в часы пик дополнительный транспорт. Уверен, что городские власти отреагируют на обращение.

О трамвайной ветке до Среднеуральска

— Существование пассажирского транспорта должно быть подкреплено экономической целесообразностью. Спецы ведут постоянный мониторинг. Есть планы продлить [трамвайную] ветку до Среднеуральска.

О грязной воде в Первоуральске

— Для любого крупного города актуальна проблема ветхих сетей. А из-за засушливого лета источники воды пересохли. Нейво-Шайтанское водохранилище обмелело, пришлось качать воду из резервных источников.

Надо потерпеть, это железо, оно ломается, с этим ничего не сделать. Нужна стратегия, ее нужно разработать, представить правительству Свердловской области. Нужно использовать концессионные схемы привлечения средств, одним бюджетом не обойтись.

Евгений Куйвашев пообещал приехать в Первоуральск и проверить, как в городе решается проблема с водоснабжением.

О росте цен на яйца

— Мы договорились с «Магнитом» и с «Пятерочкой» и вообще со всеми сетями о том, чтобы наценка на яйца была самая минимальная, точнее, практически по себестоимости. Мы понимаем, что в убыток никто работать не сможет. И то, за сколько это яйцо будет произведено, оно практически за столько же будет продано в наших магазинах.

О госдолге Свердловской области

— Если мы берем в долг, и нам дают в долг, значит, в нас верят. [Большой госдолг] — показатель того, что нам доверяют банки, кредитные учреждения, в том числе федеральные. С удовольствием дают нам в долг, чтобы развивалась наша экономика.

По данным Минфина России, на начало ноября госдолг Свердловской области превысил 113 млрд рублей.

Напомним, что в ходе прямой линии губернатор также рассказал, что властям удалось договориться с AVS Group относительно ДК «Химмаш»: его передадут в муниципальную собственность в январе 2024 г.