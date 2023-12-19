Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.12
89,69
98,41
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Недостроенный дом Валерия Язева не ушел с торгов

Недостроенный дом Валерия Язева не ушел с торгов
Иллюстрация: DK.RU

Он был выставлен на аукцион в ноябре этого года в рамках дела о банкротстве бизнесмена и бывшего депутата Госдумы. Но покупателей не нашлось.

#СУДЫ#НОВОСТИ

На «Федресурсе» опубликовали результаты торгов, на которые был выставлен недостроенный дом (значится как баня), принадлежащий экс-депутату Госдумы от Свердловской области Валерию Язеву. Заявленная стоимость 20 млн 48 тыс. руб.

Аукцион был объявлен в ноябре. Сейчас торги завершены. Дом остался непроданным. Согласно данным, опубликованным на «Федресурсе» минимальная цена дома, которая сформировалась в ходе пошагового снижения, – 17 млн 820 тыс. руб.

Общая площадь недостроенного строения — 362 кв. м. Он расположен по адресу: Свердловская область, Белоярский район, поселок Рассоха, проспект Северный, 9. Вместе с домом на продажу был выставлен участок земли площадью 3 тыс. 207 кв. м.

Напомним, также безрезультатно ранее на торги выставлялась коллекция оружия Валерия Язева — пистолеты, ружья, карабины. Коллекцию пытались реализовать в рамках дела о его банкротстве. Общая стоимость лотов — более 2,5 млн руб.

Аукцион был объявлен в июне. Торги в формате закрытого аукциона состоялись 17 июля, но они были признаны несостоявшимися, поскольку на них никто не заявился. Объявлен повторный аукцион: заявки будут приниматься с 1 сентября по 25 октября текущего года.

Как ранее писал DK.RU, Валерий Язев был депутатом Госдумы с 1997 по 2016 гг. В 2016 г. начались проблемы у части активов основанной им корпорации «Ява», которая выступала учредителем нескольких десятков компаний. С 2017 г. началась процедура банкротства УК «Ява». DK.RU писал, как Валерий Язев пытался спасти свой бизнес, собирая долги с других предпринимателей и партнеров. Так, например, в 2018 г. он подал иск о взыскании порядка 3,6 млрд руб. с бизнесмена Рафиса Кадырова, который собирался баллотироваться на пост главы Республики Башкортостан. Также DK.RU сообщал, что на торги выставили 150 кг украшений обанкротившегося завода «Ювелиры Урала».

Самого Валерия Язева из-за долгов компании Арбитражный суд Москвы признал банкротом в 2020 г. Была открыта процедура реализации его имущества. Также процедуру личного банкротства проходят супруга Валерия Язева Валентина Морозова и его дочь Светлана Язева.  

Читайте также на DK.RU: Офис корпорации «Ява», которая принадлежала экс-депутату Госдумы, выставили на торги.

Автор: Татьяна Юстус
Самое читаемое
  • Ген уральского предпринимательства. История династии АгафуровыхГен уральского предпринимательства. История династии Агафуровых
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • В Екатеринбурге открылся новый премиальный фитнес-клубВ Екатеринбурге открылся новый премиальный фитнес-клуб
  • «Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*«Читай-город» и Литрес изымают из продажи книги Бориса Акунина и Дмитрия Быкова*
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.