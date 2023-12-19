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Банк Уралсиб получил награды в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS 2023

Банк Уралсиб получил награды в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS 2023
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Журнал «The Retail Finance» подвел итоги ХVII Ежегодной премии RETAIL FINANCE AWARDS за достижения в области развития розничного финансового бизнеса в России.

#КРЕАТИВНАЯ ЭКОНОМИКА#БИЗНЕС

Награды в ключевых номинациях получили самые успешные банки и компании, работающие на розничном финансовом рынке страны.

В этом году Уралсиб одержал победу в номинации «Креатив года». Она была присуждена за ребрендинг банка, ставший одним из самых заметных обновлений бренда среди финансовых институтов. Кампания стартовала в конце 2021 г., ее целью стало создание нового образа банка: современного, узнаваемого, надежного, солидного и при этом близкого людям. В этом году эволюция бренда продолжилась: новый образ Уралсиба сохранил преемственность, историческое значение и характер банка, а также усилил его достоинства.

Также банк занял второе место в номинации «Креатив года» – «за инновационную механику проведения акции с любовью к болельщикам». В октябре 2022 г. Банк Уралсиб запустил акцию с инновационной механикой «Футбольный кешбэк». Уникальность ее в том, что размер кешбэка по карте ФК «Краснодар» зависел от результатов игры футбольной команды в чемпионате 2022-2023 гг. «МИР Российская премьер-лига» и был равен разнице забитых и пропущенных мячей. Так, например, в предпоследнем месяце чемпионата владельцы карт получили максимальный размер кешбэка в 6%. Чтобы принять участие в акции, нужно было заказать кобрендовую карту ФК «Краснодар» в любом отделении банка или на сайте банка на территории Краснодарского края до 30 июня 2023 г. Акция сопровождалась различными конкурсами, промоакциями, была разработана капсульная коллекция мерча.

Премия RETAIL FINANCE AWARDS – самая значимая и авторитетная награда в мире розничных финансов, она была учреждена журналом The Retail Finance в 2007 г. Отбор участников конкурса проводится в два этапа. В  этом году в  финал премии вышло около 100 проектов, в результате финального отбора редакция журнала определила победителей, основываясь на критериях премии, собственных принципах и анализе розничного финансового рынка.

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 гhttps://www.uralsib.ru/  ОГРН 1020280000190 eridLjN8KEn5f

 

Автор: Мария Смирнова
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