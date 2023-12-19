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В 2024 г. тарифы на ЖКХ в Свердловской области вырастут почти на 10%

В 2024 г. тарифы на ЖКХ в Свердловской области вырастут почти на 10%
Иллюстрация: DK.RU

Увеличение платежей в регионе будет разным в зависимости от муниципалитета. На севере рост составит почти 14%.

#ЖКХ#НОВОСТИ

Как и предполагалось, тарифы ЖКХ в 2024 г. будут снова увеличены. В следующем году их рост должен составить около 9,6 % в среднем по области. Это следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области.

«Постановляю обеспечить РЭК изменение размера вносимой платы за коммунальные услуги в среднем по всем муниципальным образованиям в размере 0,0% в полугодии 2024 года и 9,6% во втором полугодии», — сказано в документе, подписанном губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

При этом цифра 9,6% является средним значением по области, сумма будет отличаться в зависимости от муниципалитета. Так, тарифы на оплату коммунальных услуг у жителей Екатеринбурга могут вырасти до предельных 9,8%, в то время как в Качканаре платежи предлагают поднять до 13,8%. Указ вступит в силу с 1 января следующего года.

Напомним, в этом году министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предложил ввести дифференцированный тариф на услуги ЖКХ, который будет зависеть от уровня доходов потребителей. По его словам, эту возможность уже рассматривает областное правительство.

«Я считаю, что рост платежей за ЖКХ должен происходить на фоне снижения доли, которую жители платят из семейного бюджета за коммунальные ресурсы. Сейчас она составляет 22% от семейного бюджета, а можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда нагрузка на малоимущих будет снижаться, они будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать», — сказал министр.

Он добавил, что следующий рост тарифов за услуги ЖКХ ожидается не раньше, чем в июле 2024 г.

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Автор: Татьяна Юстус
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