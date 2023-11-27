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Больше заработал — больше заплати. Тарифы ЖКХ могут сделать дифференцированными

Больше заработал — больше заплати. Тарифы ЖКХ могут сделать дифференцированными
Иллюстрация: freepik.com

Правительство области рассматривает вариант введения прямой зависимости размера тарифов ЖКХ от ежемесячного дохода семьи.

#ЖКХ#НОВОСТИ

В Свердловской области могут ввести дифференцированный тариф на услуги ЖКХ, который будет зависеть от уровня доходов потребителей. Идеей поделился с ura.ru министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. По его словам, эту возможность уже рассматривает областное правительство.

Я считаю, что рост платежей за ЖКХ должен происходить на фоне снижения доли, которую жители платят из семейного бюджета за коммунальные ресурсы. Сейчас она составляет 22% от семейного бюджета, а можно снизить до 17%, 15% и так далее. Тогда нагрузка на малоимущих будет снижаться, они будут платить даже меньше, чем сейчас. Ну, а те, кто может платить, будут оплачивать, — сказал глава министр.

Смирнов добавил, что следующий рост тарифов за услуги ЖКХ ожидается не раньше, чем в июле 2024 г.

Напомним, в сентябре 2023 г. сообщалось, что в регионе значительно выросли цены на ЖКХ. Например, статья «Ремонт и содержание жилья» стала дороже на 21%, капитальный ремонт вырос на 40%, коммунальные услуги на 8%. Ранее, в конце августа, стало известно, что в регионе все же пересмотрят стоимость вывоза мусора, такое решение принял суд. Новые долгосрочные тарифы установит Региональная энергетическая комиссия. Нынешние ставки были утверждены в декабре 2022 г.

Ранее на DK.RU: Свердловский министр объяснил причину роста тарифов ЖКХ. Оказалось, могло быть хуже

Автор: Александра Клименко
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