Южнокорейская Hyundai Motor продает завод в Санкт-Петербурге

Покупателем активов стала структура дилера «Авилон». Сумма сделки составила 10 тыс. руб., хотя, по оценкам южнокорейских СМИ, бизнес Hyundai в России оценивается в 19 млрд руб.

Южнокорейская Hyundai Motor одобрила продажу завода в России в Санкт-Петербурге российской компании «Арт-Финанс», детали контракта пока обсуждаются, пишет РБК со ссылкой на Hyundai Motor. Сделка с Hyundai будет проведена с разрешения российских властей.

Hyundai Motor Company (Hyundai) провела совет директоров, подтвердила план продать свою долю в Hyundai Motor Manufacturing Rus компании «Арт-Финанс», — сказано в сообщении компании

Известно, что «Арт-Финанс» является структурой дилера «Авилон», который ранее выкупил у немецкого концерна Volkswagen завод в Калуге. Сумма сделки составила 125 миллионов евро, она не предполагала опцион на обратный выкуп активов, сообщал DK.RU.

Как пишет южнокорейское издание Chosun, стоимость сделки по продаже завода в Санкт-Петербурге составила 140 тыс. вон (около 10 тыс. руб.). По данным газеты, реальная стоимость российского завода Hyundai составляет 287,3 млрд вон (порядка 19,1 млрд руб.). По данным газеты, Hyundai также продает завод GM в Петербурге, который компания приобрела в 2020 г.

В Hyundai Motor добавили, что продолжат осуществлять послепродажное обслуживание и другую поддержку клиентов Hyundai в России.

Впервые о планах продать завода в России Hyundai заговорила весной 2023 г. Тогда среди претендентов на активы назывался казахстанский инвестор.

Как сообщал DK.RU, Hyundai Motor приостановила работу в России в марте 2022 г. Завод компании расположен в Санкт-Петербурге, он был запущен в 2010 г. и выпускал 200 000 автомобилей в год, там работало 2600 человек. На заводе выпускали модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line.