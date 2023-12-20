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37 российских самолетов могут не вернуться из рейса в ЕС

37 российских самолетов могут не вернуться из рейса в ЕС
Иллюстрация: РИА Новости

Из-за процедуры банкротства европейской дочки государственной транспортной лизинговой компании в Ирландии 37 воздушных судов в России могут быть арестованы в аэропортах Европы уже 20 декабря.

#НОВОСТИ

Перевозчики из РФ могут лишиться части воздушных судов из-за судебного разбирательства в Высоком суде Ирландии. Из-за санкций, которые ввела в отношении РФ весной этого года компания GTLK Europe, являвшаяся европейской дочкой ГТЛК, она попала под процедуру ликвидации. Ликвидаторы, в свою очередь, будут продавать имущество GTLK Europe, в том числе 37 воздушных судов. Ими на данный момент владеет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Риск их ареста в зарубежных аэропортах может возникнуть уже сегодня, 20 декабря.

Президент Владимир Путин, в свою очередь, считает, что это к лучшему. В ходе трансляции итогов года президент заявил, что парк воздушных судов в России перегружен самолетами иностранного производства, российские авиакомпании закупали их в слишком большом количестве. Сейчас страна сконцентрирована на собственном производстве, считает он.

Напомним, поставки Superjet 100 российским авиакомпаниям планируется начать в 2024 г. Это будет новый самолет в импортозамещенном облике, где все системы и агрегаты будут отечественного производства. Но первый полет SJ 100 с российскими двигателями ПД-8 так и не состоялся, хотя планировался до конца этого года, рассказывал DK.RU. Передачу первых двух лайнеров Superjet 100 (SJ 100), импортозамещенной версии самолета Sukhoi Superjet 100, окончательно перенесли из-за технической неготовности продукта, писало РИА Новости. Рейсы на этих моделях могут начаться лишь во второй половине или в конце 2024 г.

Автор: Андрей Широков
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