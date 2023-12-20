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Ждем белок. В правительстве назвали сроки появления дешевых яиц из Турции

Ждем белок. В правительстве назвали сроки появления дешевых яиц из Турции
Иллюстрация: РИА Новости

Владимир Путин принес россиянам извинения за резкий рост цен на куриные яйца и пообещал найти замену в Турции. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка.

#НОВОСТИ

Турецкие яйца прилетят на полки российских магазинов к концу новогодних праздников из-за новогодней отмены ввозной пошлины, заявил доктор экономических наук, бывший глава департамента агропромышленного комплекса правительства России Леонид Холод. 

«Вопрос еще: как их собираются везти. Но я думаю, что в течение десяти дней после оформления они появятся на прилавках магазинов. Вернее, они не могут не появиться, если хотят быть еще пригодными для еды», — заявил экономист. Холод отметил, что яйца — это товар скоропортящийся, поэтому доставлять их необходимо молниеносно: 

Насколько я понял, пошлина на турецкие яйца будет обнулена с 1 января. Скорее всего, поставщики подождут этого момента, и оформление будет с 2 или 3 января, так как 1 января — праздник. Пока их доставят, пока они пройдут отгрузку, на полках они окажутся где-нибудь к 10 января. 

Минэкономразвития одобрило обнуление ввозной пошлины на куриное яйцо с 1 января по 20 июня 2024 г. Сейчас ее размер составляет 15%. 

Стоимость минимальной месячной корзины продуктов для россиян выросла на 5,3%. Таким образом, набор питания на одного человека в среднем обойдется в 5 803,4 руб., рассказывал DK.RU. Мировые цены на какао-бобы достигли максимумов за 46 лет на фоне прогнозов о плохих урожаях в Западной Африке. В то же время правительство пытается нормализовать цены на куриные яйца, которые в предверии Нового года бьют рекорды. Отдельно за яйца извинился на прямой линии Владимир Путин. Он отметил, что для многих граждан яйца — один из главных источников белка. 

Автор: Андрей Широков
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