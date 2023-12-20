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Конец эпохи. Паб James превратят в ресторан

Конец эпохи. Паб James превратят в ресторан
Иллюстрация: james-resta.ru

Заведение, работавшее с 2007 г. и оформленное с использованием витражей «Тиффани» и тканей, завезенных с фабрик Великобритании, признали устаревшим. Имущество распродают.

#ОБЩЕПИТ#НОВОСТИ

Паб James объявил о масштабной распродаже имущества, с 1 января заведение закрывается на реконструкцию. Один из главных лотов — барная стойка с витражами «Тиффани» за 1,5 млн руб. Можно купить и отдельно сами витражи, за 400 тыс. руб.

Бар на ул. Мамина-Сибиряка работает с 2007 г., изначально он задумывался как заведение формата люкс.

Элементы декора, ткани, плитку — все по-честному везли с фабрик Великобритании, которые работали под наш заказ. Задача была сделать James безупречным по настроению, настоящим хорошим пивным и мясным пабом. И, конечно, заведением, где есть хороший виски, — рассказывает уральский ресторатор и глава Resta Management Олег Флеганов. — В James ходили реальные депутаты, главы государств, звезды и известные люди Екатеринбурга. Конечно, они шли именно на бренд и атмосферу. Сейчас времена изменились и такая концепция стремительно устаревает. Поэтому, спустя 16 лет работы паба, было принято решение переформатировать заведение под современный и актуальный ресторан.

Последним рабочим днем James станет 31 декабря 2023 года. До конца года паб будет работать в привычном графике, горожане могут отметить тут новогодние корпоративы, прийти на бизнес-ланч в будни, а в уикенд — отдохнуть на музыкальных вечеринках. В январе в здании начнется ремонт, весь персонал James будет переориентирован на работу над новым проектом. Чуть позже на этом месте откроется новый ресторан, его концепцию и стиль Resta Management пока не разглашает.

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Автор: Александра Клименко
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