Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 20.12
90,08
98,57
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Дороже и популярнее: рынок фитнес-услуг прирастает оборотами и клиентами

Дороже и популярнее: рынок фитнес-услуг прирастает оборотами и клиентами
Иллюстрация: РИА Новости

По прогнозам экспертов, на фоне растущего интереса к занятиям спортом в 2024 г. фитнес-центры подрастут на 18% за год, увеличив обороты до 250 млрд руб.

#НОВОСТИ

Перераспределение доходов населения в пользу потребления продуктов и услуг внутри страны направило вектор внимания многих россиян на занятия спортом. В 2024 г. эксперты спрогнозировали рост рынка фитнес-услуг на 18%, со ссылкой на прогноз FitnessData сообщает «Коммерсантъ». 

В Национальном фитнес-сообществе (НФС) также оценили рост рынка в этом году в 18%, его оборот по итогам года — в 173–174 млрд руб. В ноябре 2023 г. совокупная выручка фитнес-отрасли выросла на 12,7% в годовом выражении. Общий оборот отрасли по итогам 11 месяцев составил 157,1 млрд руб.

По мнению руководителя FitnessData Максима Боровикова, клубы будут расширять клиентскую базу и поднимать цены в среднем на 12%, чтобы повысить рентабельность бизнеса. За год бюджеты на открытие клубов выросли на 40-50% из-за подорожания стоимости импортного оборудования. Поставки импортного инвентаря растут в цене из-за ослабления рубля и трудностей с логистикой. Популярные иностранные бренды, такие как Atomic, Head, Volkl, ROSSIGNOL, WESTON, Jones Projec, Salomon, Burton и Bataleon, больше не отправляют свои товары в Россию напрямую, и их приходится завозить обходными путями. 

Рост посещаемости клубов связан с активным развитием бюджетных форматов, например, помесячных платежей и снижением среднего чека, объяснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева объяснила рост интереса к занятиям популярностью здорового образа жизни и перераспределением доходов населения из-за санкционных ограничений. Кроме того, платежеспособность россиян в целом немного выросла. «Для малых городов играет роль приток бюджетных средств, например выплаты участникам «спецоперации», работникам оборонных заводов»,— отмечает она.

По словам Боровикова, клубы все чаще появляются в 15-минутной доступности. При этом рынок фитнес-услуг вырастет, так как заниматься спортом станет дороже. Поэтому цены на абонементы в следующем году могут повысить на 7-12%, отметил эксперт. Сейчас фитнесом занимаются 6,5 млн человек, что на 6,6% больше, чем в 2022 г. Вовлеченность в занятия спортом составила 4,5% от общего числа населения страны, отметил он.

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский после ухода из «Уральских пельменей» стал развивать непрофильный бизнес — создал собственный фитнес-центр здоровья. Проект он решил реализовать несколько лет назад, после того как у него самого в 2015 г. появились определенные проблемы, рассказывал DK.RU. В 2024 г. франшизы появятся по всей стране.

Автор: Андрей Широков
Самое читаемое
  • Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»Татьяна Бакальчук: «Нам периодически предлагают провести IPO или продать бизнес»
  • Бывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровьяБывший директор «Уральских пельменей» планирует создать франшизу своего центра здоровья
  • Бывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗОБывший глава управления капстроительства Свердловской области отправлен в СИЗО
  • «В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»«В 2023 г. произошло размывание «правил игры» для бизнеса. Государство меняет их на ходу»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.