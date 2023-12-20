Дороже и популярнее: рынок фитнес-услуг прирастает оборотами и клиентами

По прогнозам экспертов, на фоне растущего интереса к занятиям спортом в 2024 г. фитнес-центры подрастут на 18% за год, увеличив обороты до 250 млрд руб.

Перераспределение доходов населения в пользу потребления продуктов и услуг внутри страны направило вектор внимания многих россиян на занятия спортом. В 2024 г. эксперты спрогнозировали рост рынка фитнес-услуг на 18%, со ссылкой на прогноз FitnessData сообщает «Коммерсантъ».

В Национальном фитнес-сообществе (НФС) также оценили рост рынка в этом году в 18%, его оборот по итогам года — в 173–174 млрд руб. В ноябре 2023 г. совокупная выручка фитнес-отрасли выросла на 12,7% в годовом выражении. Общий оборот отрасли по итогам 11 месяцев составил 157,1 млрд руб.

По мнению руководителя FitnessData Максима Боровикова, клубы будут расширять клиентскую базу и поднимать цены в среднем на 12%, чтобы повысить рентабельность бизнеса. За год бюджеты на открытие клубов выросли на 40-50% из-за подорожания стоимости импортного оборудования. Поставки импортного инвентаря растут в цене из-за ослабления рубля и трудностей с логистикой. Популярные иностранные бренды, такие как Atomic, Head, Volkl, ROSSIGNOL, WESTON, Jones Projec, Salomon, Burton и Bataleon, больше не отправляют свои товары в Россию напрямую, и их приходится завозить обходными путями.

Рост посещаемости клубов связан с активным развитием бюджетных форматов, например, помесячных платежей и снижением среднего чека, объяснил управляющий партнер «Ванчугов и партнеры» Алексей Ванчугов. Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева объяснила рост интереса к занятиям популярностью здорового образа жизни и перераспределением доходов населения из-за санкционных ограничений. Кроме того, платежеспособность россиян в целом немного выросла. «Для малых городов играет роль приток бюджетных средств, например выплаты участникам «спецоперации», работникам оборонных заводов»,— отмечает она.

По словам Боровикова, клубы все чаще появляются в 15-минутной доступности. При этом рынок фитнес-услуг вырастет, так как заниматься спортом станет дороже. Поэтому цены на абонементы в следующем году могут повысить на 7-12%, отметил эксперт. Сейчас фитнесом занимаются 6,5 млн человек, что на 6,6% больше, чем в 2022 г. Вовлеченность в занятия спортом составила 4,5% от общего числа населения страны, отметил он.

Шоумен и продюсер Сергей Нетиевский после ухода из «Уральских пельменей» стал развивать непрофильный бизнес — создал собственный фитнес-центр здоровья. Проект он решил реализовать несколько лет назад, после того как у него самого в 2015 г. появились определенные проблемы, рассказывал DK.RU. В 2024 г. франшизы появятся по всей стране.