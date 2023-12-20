Raiffeisen Bank выкупит почти 30% доли в строительном концерне Strabag за €1,51 млрд.

«Rasperia перестанет (косвенно) контролироваться Олегом Дерипаской»: после покупки Райффайзенбанк передаст акции материнской группе в виде дивидендов, если их одобрят российские власти.

Raiffeisen приобретет акции в строительном концерне Strabag компании Rasperia Trading Limited через дочерний Райффайзенбанк в России, сообщает Forbes. Сумма сделки за долю в 27,78% акций составит €1,51 млрд. После покупки Райффайзенбанк передаст акции материнской группе в виде дивидендов. Но дивидендную выплату должны одобрить российские власти.

С 2022 г. «Распериа» не допускалась к участию в собраниях акционеров Strabag из-за санкций, также она лишена возможности участвовать в распределении новых акций. По данным агентства, акционеры Strabag ранее в этом году одобрили пакет мер, призванных размыть долю «Распериа» до уровня ниже 25%, что позволило бы исключить ее из списка конечных бенефициаров концерна. Российская компания безрезультатно обжаловала соответствующие корпоративные решения в австрийском суде, иск был отклонен в двух инстанциях.

Закрытие сделки ожидается в первом квартале 2024 г. и обусловлено рядом факторов, включая одобрение регуляторов. В банке заявили, что после заключения договора Rasperia «перестанет (косвенно) контролироваться Олегом Дерипаской». Компания ожидает, что в результате сделки «еще существеннее сократит размер рисков» в России.

Структура «Базового элемента» Олега Дерипаски стала владельцем 25% Strabag, с которым холдинг сотрудничал при строительстве объектов Олимпийской деревни в Сочи. Rasperia в 2019 г. переехала (редомицилировалась) в качестве «Распериа Трейдинг Лимитед» в специальный административный район в Калининграде.

Гендиректор Raiffeisen Bank International (RBI) Йоханн Штробль предполагал в начале ноября, что уход банка из России в 2023 г. маловероятен. Законы и правила как в России, так и в мире постоянно меняются, но RBI намерена и дальше сокращать деловую активность в стране, сообщила группа. По словам Штробля, RBI считает более простым путь ухода из России через продажу своих активов. Австрия добивалась исключения Raiffeisen Bank International (RBI) из украинского списка «международных спонсоров».

В декабре Банк России аннулировал лицензию Райффайзенбанка на осуществление деятельности специального депозитария инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов. В сообщении ЦБ указано, что основанием для аннулирования лицензии стало заявление банка об отказе от нее, рассказывал DK.RU.