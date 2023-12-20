Банк Уралсиб запустил оформление электронных закладных на новостройки

Банк Уралсиб запустил новый сервис оформления и регистрации онлайн всего за несколько минут электронных закладных при ипотечном кредитовании квартиры в новостройке.

Электронная закладная подписывается без посещения банковского офиса – банк автоматически формирует и направляет документы клиенту для ознакомления и подписания через сервис «Госключ». Заемщик подписывает их в мобильном приложении, после чего пакет документов направляется на регистрацию в Росреестр и депозитарий.

Возможность оформления первичной электронной закладной – это еще один шаг в сторону внедрения инноваций для упрощения и повышения доступности банковских услуг для наших клиентов, – отметила руководитель Департамента розничных продуктов ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Екатерина Резникова. – Возможность для клиента бесплатно и дистанционно подписать электронные документы через системы дистанционного банковского обслуживания позволит банку увеличить количество электронных закладных и упростить процесс внесения изменений. Также клиенту не нужно будет оформлять закладную после завершения строительства, банк внесет все изменения самостоятельно.

Сервис «Электронная закладная» Банка Уралсиб основан на ИТ-решении ГК SRG и запущен при методологической и технологической поддержке ДОМ.РФ.

Получить подробную информацию по оформлению электронной закладной и условиям ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 декабря 2023 г. насчитывает 218 точек продаж, 1341 банкомат и 280 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.