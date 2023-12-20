Армен Саркисян выкупил у японцев завод Bridgestone вслед за Continental

Соглашение включает продажу завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса в Москве. Это уже второй завод шин для Холдинга S8, владельца «Столото» Армена Саркисяна.

Холдинг S8 Capital Армена Саркисяна выкупил завод шин Bridgestone, говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании. Соглашение включает продажу завода по производству шин в Ульяновске, а также офиса в Москве. Сделка уже получила все необходимые одобрения.

В октябре финский производитель лифтов Kone продал бизнес в РФ Армену Саркисяну. Это был уже второй лифтовый бизнес, который холдинг S8 Capital выкупает у западного производителя. Сделка включала приобретение сервисного портфеля компании, который составляет более 7 тыс. единиц оборудования, в том числе высокоскоростные лифты в шести регионах РФ. Армен Саркисян также владеет производственными мощностями американской Otis в России.

Холдинг S8 Capital разрабатывает IT-решения в финсекторе, ритейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа. В частности холдинг владеет распространителем лотерейных билетов в России — «Технологической компанией «Центр», работающей под брендом «Столото». Холдинг S8 Capital также выкупил российский бизнес концерна Bosch в Энгельсе, в том числе заводы по производству свечей зажигания, электроинструментов и котлов отопления. Весной 2023 г. сообщалось, что S8 Capital приобретает бизнес немецкого производителя шин Continental, рассказывал DK.RU.

После начала спецоперации на Украине иностранные компании начали уходить из России. Bridgestone действовала в России с 1998 г. С марта 2022 г компания приостановила свое производство на территории РФ, при этом продолжала выплачивать зарплату российским сотрудникам. Аналитики отмечают, что в Россию придут китайские шины, которые отличаются качеством в худшую сторону.